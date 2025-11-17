¥Ö¥é¥¤¥È¥ê¥ó¥°¡Ö¥Û¥ê¥Ç¡¼¸ÂÄê ¥´¡¼¥ë¥É¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×- 5ËÜ¤ÎÌ¾ºî¤¬Å»¤¦18K¥ì¥Ã¥É¥´¡¼¥ë¥É¤Îµ±¤
¥Ö¥é¥¤¥È¥ê¥ó¥°¤¬¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë5¤Ä¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤òÈ¯É½¡£¥Ê¥Ó¥¿¥¤¥Þ¡¼¤«¤é3¥â¥Ç¥ë¡¢¥×¥ì¥ß¥¨¤«¤é2¥â¥Ç¥ë¤Î·×5¥â¥Ç¥ë¤À¡£¤¹¤Ù¤Æ¾¯ÎÌÀ¸»º¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±¤¸»ÅÍÍ¤Ç¤ÎºÆÀ¸»º¤ÏÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÈÎÇä³«»Ï¤Ï12·î½é½Ü¤òÍ½Äê¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥Ö¥é¥¤¥È¥ê¥ó¥° ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¥×¥ì¥ª¡¼¥À¡¼¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ê¥ó¥°¤¬Ä¹Ç¯ËÂ¤¤¤Ç¤¤¿¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¤ò¼´¤Ë¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤µ¤ò²Ã¤¨¤¿¥·¥ê¡¼¥º¡£¤¤¤º¤ì¤â18K¥ì¥Ã¥É¥´¡¼¥ë¥ÉÀ½¥±¡¼¥¹¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¸»úÈ×¤È¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¥±¡¼¥¹¡¢¿Ë¡¢¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢²¹¤«¤ß¤È¿¼¤ß¤òÎ¾Î©¤·¤¿18K¥ì¥Ã¥É¥´¡¼¥ë¥É¤Î¸÷Âô¤¬¥â¥Ç¥ë¤´¤È¤Î¸ÄÀ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡£
¥Ö¥é¥¤¥È¥ê¥ó¥°¤ÎCEO¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥«¡¼¥ó»á¤Ï¡Ö¥Ê¥Ó¥¿¥¤¥Þ¡¼¤È¥×¥ì¥ß¥¨¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë¤â¿·¤·¤¤¸ÜµÒ¤Ë¤â¹¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÉáÊ×Åª¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¤â¤Ä¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡û¥Ê¥Ó¥¿¥¤¥Þ¡¼ ¥´¡¼¥ë¥É¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó - ¹Ò¶õ¥¯¥í¥Î¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤¬¥ì¥Ã¥É¥´¡¼¥ë¥É¤ÇÅý°ì
1952Ç¯¤ÎÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢¥Ê¥Ó¥¿¥¤¥Þ¡¼¤Ï¹Ò¶õ·×´ï¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤äÀìÌç²È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â¿¤¯¤ÎÃøÌ¾¿Í¤Ë°¦ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£1962Ç¯¤Ë¤Ï¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼¤ÎÏÓ¤Ë´¬¤«¤ì¤Æ±§Ãè¤Ë¤âÅþÃ£¤·¤¿¡£²óÅ¾·×»»¼Ü¤òÈ÷¤¨¤¿ÆÃÄ§Åª¤Ê³°´Ñ¤Ï¡¢º£Æü¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç»þ·×»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥«¥×¥»¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ê¥Ó¥¿¥¤¥Þ¡¼¤Î3¤Ä¤Î¥µ¥¤¥º¡¦»ÅÍÍ¤ò18K¥ì¥Ã¥É¥´¡¼¥ë¥É¤ÇÅ¸³«¡£¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤ä¥À¥¤¥ä¥ë¥«¥é¡¼¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÆÃÊÌ´¶¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á½Ð¤¹¡£
¡û¢£ ¥Ê¥Ó¥¿¥¤¥Þ¡¼ B01 ¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ 41 ¥´¡¼¥ë¥É¥«¥×¥»¥ë
¥Ê¥Ó¥¿¥¤¥Þ¡¼ B01 ¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ 41 ¥´¡¼¥ë¥É¥«¥×¥»¥ë
41mm·Â¤Î¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¤Ï¡¢¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥å¡¼¥ë¥¥ã¥ê¥Ð¡¼01¤òÅëºÜ¤¹¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤ÇºÇ¾®¥µ¥¤¥º¡£¥À¥¤¥ä¥ë¤Ï¥Ö¥é¥¦¥ó¤ò´ðÄ´¤È¤·¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥µ¥Ö¥À¥¤¥ä¥ë¤¬¹â¤¤»ëÇ§À¤ò³ÎÊÝ¡£²óÅ¾·×»»¼Ü¤ä¥í¥´¤Ë¤ÏÀÖ¤È¶â¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥ì¥Ã¥É¥´¡¼¥ë¥É¥±¡¼¥¹¤È¤ÎÅý°ì´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
6»þ°ÌÃÖ¤Î¥µ¥Ö¥À¥¤¥ä¥ëÆâ¤ËÆüÉÕÉ½¼¨¥Ç¥£¥¹¥¯¤òÀ°Á³¤ÈÇÛÃÖ¤·¡¢¥À¥¤¥ä¥ëÁ´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¹½À®¤âÆÃÄ§¤À¡£¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯±Û¤·¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¥¹¥È¥é¥¤¥×¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿¥ì¥Ã¥É¥´¡¼¥ë¥ÉÀ½¥¹¥±¥ë¥È¥ó¥í¡¼¥¿¡¼¤È¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤¬»Ñ¤ò¸½¤·¡¢¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¤Îµ¡³£Èþ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥±¡¼¥¹¡§18K¥ì¥Ã¥É¥´¡¼¥ë¥É
¥±¡¼¥¹·Â¡§41mm
¥À¥¤¥ä¥ë¡§¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥µ¥Ö¥À¥¤¥ä¥ë
¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¡§¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥å¡¼¥ë¥¥ã¥ê¥Ð¡¼01¡Ê¼«Æ°´¬¤¡Ë
¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡§¥Ö¥é¥¦¥ó¥¢¥ê¥²¡¼¥¿¡¼¡Ê¥ì¥Ã¥É¥´¡¼¥ë¥ÉÀ½¥Õ¥©¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¯¥é¥¹¥×¡Ë
²Á³Ê¡§290Ëü9,500±ß
¡û¢£ ¥Ê¥Ó¥¿¥¤¥Þ¡¼ ¥ª¡¼¥È¥Þ¥Á¥Ã¥¯ 36 ¥´¡¼¥ë¥É¥«¥×¥»¥ë
¥Ê¥Ó¥¿¥¤¥Þ¡¼ ¥ª¡¼¥È¥Þ¥Á¥Ã¥¯ 36 ¥´¡¼¥ë¥É¥«¥×¥»¥ë
36mm¤Î¥ß¥Ã¥É¥µ¥¤¥º¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢»þ¹ïÉ½¼¨¤Ë¹Ê¤Ã¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òºÎÍÑ¡£¥À¥¤¥ä¥ë¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¤ÇÅý°ì¤·¡¢³°¼þ¤Î·×»»¼Ü¥ê¥ó¥°¤âÆ±·Ï¿§¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥ï¥ó¥È¡¼¥ó¤ÎÉ½¾ð¤¬Èþ¤·¤¤¡£
¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¼«Æ°´¬¤¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ê¥ó¥°¥¥ã¥ê¥Ð¡¼17¤òÅëºÜ¡£¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õµ¡Ç½¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤Ö¤ó¡¢¥±¡¼¥¹¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÇö¤¯¤Ê¤ê¡¢¾®¤Ö¤ê¤ÊÏÓ¤Ë¤â¼ý¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¥²¡¼¥¿¡¼¡ß¥ì¥Ã¥É¥´¡¼¥ë¥ÉÀ½¥¿¥ó¥Ð¥Ã¥¯¥ë¡£¶âÂ°ÁÇºà¤Î²¹¤«¤ß¤È¿¼¤¤¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¿§Ä´¤¬Ä´ÏÂ¤·¡¢Íî¤ÁÃå¤¤È¸ÄÀ¤òÊ»¤»»ý¤Ä»ÅÎ©¤Æ¤À¡£
¥±¡¼¥¹¡§18K¥ì¥Ã¥É¥´¡¼¥ë¥É
¥±¡¼¥¹·Â¡§36mm
¥À¥¤¥ä¥ë¡§¥°¥ê¡¼¥ó¡Ê·×»»¼Ü³°¼þ¥ê¥ó¥°¤âÆ±¿§¡Ë
¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¡§¥¥ã¥ê¥Ð¡¼17¡Ê¼«Æ°´¬¤¡Ë
¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡§¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¥²¡¼¥¿¡¼¡Ê¥ì¥Ã¥É¥´¡¼¥ë¥ÉÀ½¥¿¥ó¥Ð¥Ã¥¯¥ë¡Ë
²Á³Ê¡§160Ëü9,000±ß
¡û¢£ ¥Ê¥Ó¥¿¥¤¥Þ¡¼ 32 ¥´¡¼¥ë¥É¥«¥×¥»¥ë
¥Ê¥Ó¥¿¥¤¥Þ¡¼ 32 ¥´¡¼¥ë¥É¥«¥×¥»¥ë
3¥â¥Ç¥ëÃæ¤â¤Ã¤È¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê32mm¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÇÅý°ì¤·¤¿¥·¥Ã¥¯¤ÊÉ½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¡£³°¼þ¤ÎÌÜÀ¹¤ê¤ò´Þ¤á¡¢¥À¥¤¥ä¥ëÁ´ÂÎ¤òÆ±·Ï¿§¤ÇÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Îµ±¤¤¬ºÝÎ©¤ÄÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï²¹ÅÙÊäÀµµ¡¹½¤òÈ÷¤¨¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥©¡¼¥Ä¡¦¥¥ã¥ê¥Ð¡¼77¤òºÎÍÑ¤·¡¢8mm¤È¤¤¤¦Çö·¿¥±¡¼¥¹¤ò¼Â¸½¡£¥Ê¥Ó¥¿¥¤¥Þ¡¼¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥¼¥ë¤Ï¡¢¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¹ï¤ßÆþ¤ê¥Ù¥¼¥ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢1950Ç¯Âå¤Î½éÂå¥â¥Ç¥ë¤ò»×¤ï¤»¤ë¡È¥Ó¡¼¥ºÁõ¾þ¡É¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¥¢¥ê¥²¡¼¥¿¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤È¥ì¥Ã¥É¥´¡¼¥ë¥ÉÀ½¥¿¥ó¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¿§ºÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥±¡¼¥¹¡§18K¥ì¥Ã¥É¥´¡¼¥ë¥É
¥±¡¼¥¹·Â¡§32mm
¥À¥¤¥ä¥ë¡§¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¡§¥¥ã¥ê¥Ð¡¼77¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥©¡¼¥Ä¡Ë
¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡§¥Ö¥é¥¦¥ó¥¢¥ê¥²¡¼¥¿¡¼¡Ê¥ì¥Ã¥É¥´¡¼¥ë¥ÉÀ½¥¿¥ó¥Ð¥Ã¥¯¥ë¡Ë
²Á³Ê¡§123Ëü2,000±ß
¡û¥×¥ì¥ß¥¨ ¥´¡¼¥ë¥É¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó - Î¦¤Î¥¯¥í¥Î¤¬Å»¤¦¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹
¥×¥ì¥ß¥¨¤Ï1940Ç¯Âå¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÈÎ¦¤ÎÎÎ°è¡É¤Î¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ê¥ó¥°ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÂ¹¤Ç¤¢¤ë¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¤¥È¥ê¥ó¥°¤ÎÅ¯³Ø¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈ¼¤Ã¤¿µ¡Ç½Èþ¡×¤Ø¿Ê²½¤·¤¿¥¿¥¤¥à¥Ô¡¼¥¹¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥«¥×¥»¥ë¤Ç¤Ï¡¢B01¼«Æ°´¬¤¡¦B09¼ê´¬¤¤Î2¼ïÎà¤ò18K¥ì¥Ã¥É¥´¡¼¥ë¥É¤ÇÅ¸³«¡£¥Ê¥Ó¥¿¥¤¥Þ¡¼¤è¤ê¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤¿°õ¾Ý¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£
¡û¢£ ¥×¥ì¥ß¥¨ B01 ¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ 42 ¥´¡¼¥ë¥É¥«¥×¥»¥ë
¥×¥ì¥ß¥¨ B01 ¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ 42 ¥´¡¼¥ë¥É¥«¥×¥»¥ë
42mm¤Î¥±¡¼¥¹¤Ë¥Í¥¤¥Ó¡¼¥Ö¥ë¡¼¥À¥¤¥ä¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥ì¥Ã¥É¥´¡¼¥ë¥É¤Î¿Ë¤È¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤¬ÆÈÆÃ¤ÎÉ½¾ð¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¥µ¥Ö¥À¥¤¥ä¥ë¤ÏÉÃÉ½¼¨¤È30Ê¬ÀÑ»»·×¤òÇÛÃÖ¤·¡¢6»þ°ÌÃÖ¤Ë¤ÏÆüÉÕÉ½¼¨¤ò²Ã¤¨¤¿²¦Æ»¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¤À¡£
¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ï¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥å¡¼¥ë¥¥ã¥ê¥Ð¡¼01¡£¥±¡¼¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ê¡¢¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¥¹¥È¥é¥¤¥×¤ò¹ï¤ó¤À¥ì¥Ã¥É¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥¹¥±¥ë¥È¥ó¥í¡¼¥¿¡¼¤¬Èþ¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¡£¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ë¤Ï¥é¥¤¥È¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥¢¥ê¥²¡¼¥¿¡¼¤òÁª¤Ó¡¢¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÁÐÊý¤Ë´ó¤êÅº¤¦½À¤é¤«¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥±¡¼¥¹¡§18K¥ì¥Ã¥É¥´¡¼¥ë¥É
¥±¡¼¥¹·Â¡§42mm
¥À¥¤¥ä¥ë¡§¥Í¥¤¥Ó¡¼¥Ö¥ë¡¼
¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¡§¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥å¡¼¥ë¥¥ã¥ê¥Ð¡¼01¡Ê¼«Æ°´¬¤¡Ë
¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡§¥é¥¤¥È¥Ö¥é¥¦¥ó¥¢¥ê¥²¡¼¥¿¡¼
²Á³Ê¡§309Ëü1,000±ß
¡û¢£ ¥×¥ì¥ß¥¨ B09 ¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ 40 ¥´¡¼¥ë¥É¥«¥×¥»¥ë
¥×¥ì¥ß¥¨ B09 ¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ 40 ¥´¡¼¥ë¥É¥«¥×¥»¥ë
¼ê´¬¤¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Î¥¥ã¥ê¥Ð¡¼B09¤òÅëºÜ¤·¤¿40mm¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊÂ¸ºß¡£¥À¡¼¥¯¥°¥ê¡¼¥ó¥À¥¤¥ä¥ë¤È¥ì¥Ã¥É¥´¡¼¥ë¥É¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤È¿¼¤ß¤ò»ý¤Á¡¢Âç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤ë¡£
¼ê´¬¤¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤æ¤¨¤Ë¥í¡¼¥¿¡¼¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯±Û¤·¤Î¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤ÏÈó¾ï¤Ë³«ÊüÅª¡£Èþ¤·¤¤¥Ö¥ê¥Ã¥¸¹½Â¤¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê´Õ¾Þ¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ï¥À¡¼¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥¢¥ê¥²¡¼¥¿¡¼¤Ç¡¢¥ì¥Ã¥É¥´¡¼¥ë¥ÉÀ½¥Õ¥©¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¯¥é¥¹¥×¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ëÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÇÛ¿§¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¥±¡¼¥¹¡§18K¥ì¥Ã¥É¥´¡¼¥ë¥É
¥±¡¼¥¹·Â¡§40mm
¥À¥¤¥ä¥ë¡§¥À¡¼¥¯¥°¥ê¡¼¥ó
¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¡§¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥å¡¼¥ë¥¥ã¥ê¥Ð¡¼B09¡Ê¼ê´¬¤¡Ë
¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡§¥À¡¼¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¥¢¥ê¥²¡¼¥¿¡¼
²Á³Ê¡§290Ëü9,500±ß
