インスタントコーヒーの内ぶたシールの適切な切り取り方について、「ブレンディ」「ちょっと贅沢（ぜいたく）な珈琲店」ブランドのドリップコーヒーやインスタントコーヒーなどの製造、販売を手掛ける味の素AGF（東京都渋谷区）が、Xの公式アカウントで紹介しています。

【豆知識】「えっ…保存力に大きな差が！」 これがインスタントコーヒーの「内ぶたシール」を一部切り取った場合、全部はがした場合の比較画像です！

味の素AGFは「お願いします！ インスタントコーヒーの内ぶたシールは…■一部を切り取る ■ふちの部分以外をすべて切り取るのどちらかで保存してください！」と投稿。その理由について、「瓶とキャップの間に隙間ができずふたがぴったり閉まるので、吸湿・固化や風味劣化を防ぐことができます！」とコメントしています。

この投稿に対し、SNS上では「知らなかった」「これからは気を付けます」「全部めくっています」「一部だけ開くような紙ぶたの加工って無理なんでしょうか…」などの声が上がっています。インスタントコーヒーを買ったら試してみてはいかがでしょうか。