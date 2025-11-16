11月14日未明、熊本市にあるトレーディングカードの無人販売店でカードが盗まれた事件で、熊本県警が男5人を窃盗などの疑いで逮捕しました。

窃盗と建造物侵入の疑いで逮捕されたのは、熊本市の無職（16）▽熊本市の高校生（15）▽住所不詳の無職（19）▽熊本市の運送業（19）▽熊本市の無職（19）――の男5人です。

5人は共謀して11月14日午前1時半ごろ、熊本市中央区渡鹿にあるトレーディングカードの無人販売店に侵入し、店内にあったトレーディングカード1箱（時価15万3000円相当）を盗んだ疑いが持たれています。

警察によりますと、事件発生から約1時間後、熊本市中央区の国道266号付近で、逃走に使ったとみられる車とよく似た軽ワゴン車を発見し、車内を調べたところ、事件に使用したとみられる工具が見つかったことなどから、この日のうちに4人を逮捕し、きょう（11月16日）に熊本市に住む無職の男（19）を逮捕しました。

5人のうち熊本市に住む無職の男（16）と同市の高校生の男（15）が店に侵入し、残る3人も現場周辺にいたということです。

店によりますと、ポケモンカードが入った商品ケースなどが壊されたうえ、他にも盗まれたカードがあり、被害総額は約250万円に上ります。

警察によりますと、今回の容疑者の関係先からは、盗まれた一部とみられるカードも見つかっているということです。

警察は「捜査に影響する」として、5人の認否を明らかにしていませんが、他にも余罪があるとみて、5人が知り合った関係や背後関係を含めて捜査を進める方針です。