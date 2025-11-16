「ショップ店員と合コンしたい」と男性が熱望する理由９パターン
合コン相手として人気のある職業はいくつか存在しますが、中でも幅広い支持を集めているのが「ショップ店員」です。多くの男性を惹き付ける理由はいったいどこにあるのでしょうか。そこで今回は『スゴレン』男性読者へのアンケートをもとに「『ショップ店員と合コンしたい』と男性が熱望する理由」をご紹介します。
【１】可愛いのに高飛車じゃない子が多いから
「意外なほど正直で丁寧」（２０代男性）など、比較的謙虚な女性が多いことに男性が魅力を感じるパターンです。ショップ店員は「いい女は手がかかる」という思い込みを崩してくれることもあるようです。
【２】仲良くなれば、お店の男物などを安く買えそうだから
「そんな関係になれればラッキーだなぁと（笑）」（２０代男性）など、相手の立場を利用して得したいという下心がある人もいるようです。男性側にも人が羨むようなメリットがある場合、「自分と付き合えばこんなにお得」という話題を振ってみてはいかがでしょうか。
【３】周りにはなかなかいない、スタイルのいい人に出会えるから
「モデルかなと思う人もたまにいる」（２０代男性）など、一般人とは思えない抜群のスタイルの女性に出会えるのも魅力のひとつのようです。雑誌で見かける女の子を「自分とは住む世界が違う人」と決めつけがちな男性は、ショップ店員と合コンをしてみると考え方が変わるかもしれません。
【４】友達も可愛い子が多そうだから
「そういう、いやらしい気持ちはあります（笑）」（３０代男性）など、合コン後の新たなつながりを期待している男性もいるようです。「次を見据えて確実に仲良くなっておこう」とモチベーションを高めて頑張ることがムダにならないことも魅力なのでしょう。
【５】接客業ならではのノリのよさで、トーク上手が多いから
「会話が途切れない」（２０代男性）など、常に場が盛り上がるというイメージを持つ男性もいるようです。「会話をリードしなくては」というプレッシャーを感じなくて済むのも、ショップ店員と合コンする際のメリットなのかもしれません。
【６】可愛い知り合いができることで友達に自慢できるから
「周りの見る目が変わる」（１０代男性）など、キレイどころの人脈を築くことで友人から一目置かれたいという男性もいるようです。また、可愛い女の子を友達に紹介できると、お返しに自分もレベルの高い女性を紹介してもらいやすいというメリットもあるようです。
【７】カルチャー関連の知識が豊富で、音楽などについて深い話ができるから
「マイナーな音楽の話にもついてきてくれるから」（２０代男性）など、ファッションとサブカルチャーは関連が深いだけに、男性好みのコアな話で盛り上がれることも多いという魅力もあるようです。趣味がバッチリ合う女性と付き合いたいと考えている男性には、うってつけの相手なのでしょう。
【８】ファッションセンスが良い人と知り合えるから
「オシャレな人からいろいろ学びたい」（２０代男性）など、突出したファッションセンスを持つ女性と知り合って刺激を受けたいと考える男性もいるようです。また「見ているだけで惚れ惚れする」（２０代男性）など、洋服好きな男性にとっては素敵なコーディネートの女性を見るだけで目の保養になるようです。
【９】顔のレベルが全体的に高いから
「全員、可愛いという奇跡のようなことが起きるんです！」（２０代男性）など、ショップ店員との合コンは参加者のルックスのレベルが総じて高くなるようです。合コン前に男性が抱いていた期待値を上回るケースが多いことが魅力のひとつと言えるでしょう。
ほかにも「『ショップ店員と合コンしたい』と男性が熱望する理由」はあるでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしております。（ＢＬＯＣＫＢＵＳＴＥＲ）
