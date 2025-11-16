豆腐を具材に？ ホワイトソース不要でもトロトロふわふわ「グラタン」簡単レシピ

3児の母で、簡単で栄養満点なおうちごはんを提案しているおうち料理研究家・料理ブロガーのちゃんちーさん（Instagram＠chan.chan_chii）の連載第88回。今回は、寒い季節に恋しくなるクリーミーな熱々のグラタンレシピをご紹介します。グラタンを家庭で作るのは手間がかかって大変……というイメージがありますが、具材をひと工夫することで濃厚なグラタンが簡単に作ることができます。難しい調理工程はなく、一般的なグラタンに比べて低カロリーで安価。オススメなのでぜひお試しください。

冷蔵庫にあるもので作れる冬の定番メニュー

仕事に家事に子どもの予定にと相変わらずバタバタで、気づけば1日、1週間、1ヵ月があっという間に過ぎていく日々。そんな慌ただしい毎日の中で、朝晩の寒さにすっかり冬の気配を感じ、食卓にも温かい料理が並ぶことが増えてきました。

肌寒い日は「あたたかいものを食べたいな」と思う気持ちはきっと誰もが同じですよね。でも、冷蔵庫の中には特別な食材はないし、寒さと疲れでわざわざ買い物に出る気力もない……なんて日もよくあります（笑）。

そんなときでも、冷蔵庫にある食材を使って、みんながホッとできるメニューが簡単に作れちゃうんです。今回は、そんな救いの一皿「トロトロふわふわグラタン」をご紹介します。

使うのは、木綿豆腐、長芋、ツナ、コーン、玉ねぎ。どれも手に入りやすく、ツナやコーンは缶詰をストックしているご家庭も多いのではないでしょうか。

グラタンというと手間のかかるホワイトソースを思い浮かべますが、このレシピでは長芋がその代わりを果たしてくれるので、とっても簡単。ねばりのある長芋とやわらかな豆腐が合わさって、口の中でふんわりとろける軽い食感に。

長芋には胃腸をいたわる酵素がたっぷりで、豆腐には良質なたんぱく質が含まれています。油分をほとんど使わずに焼き上げるため、ヘルシーで軽いのに満足感があります。また、ツナの旨みとコーンの甘み・プチプチ感がアクセントになり、子どもにも大人にも人気の一皿です。

作り方もとってもシンプルで、長芋は叩いてすりつぶし、豆腐を手で崩したら、あとは具材と調味料を混ぜてトースターへ。洗い物も最小限で済むので、時間のない平日の夜でも気軽に作れます。

具材はアレンジして、しめじ、ほうれん草、白菜、ベビーほたてなどを加えるのもおすすめ。冷蔵庫の中身に合わせて、無理なく作れるのもこのレシピの魅力です。

忙しい日々のなかでも、あたたかいごはんがあれば、それだけで少しホッとできる。この豆腐と長芋のふんわりグラタンは、そんな日常の小さな幸せを運んでくれる、やさしい味です。一皿で元気のもとが詰まった、うれしいバランスごはんでもあるのでぜひお試しください。

「トロトロふわふわグラタン」の作り方

〈材料〉2〜3人分

・長芋 約300g

・木綿豆腐 150g ※絹豆腐だと水分が出やすくなってしまい、味も薄くなるので、木綿豆腐を使ってください。

・ツナ缶（小） 1缶

・コーン 大さじ山盛り4ほど

・玉ねぎ 1/2個

・卵 1個

A）だしの素 小さじ1

A）めんつゆ（3倍濃縮） 大さじ1

A）マヨネーズ 大さじ1

・ピザ用チーズ ひとつかみ

〈作り方〉

【下準備】玉ねぎはスライスしたら耐熱ボウルに入れ、ふわっとラップをしてレンジ600wで1分30秒加熱し軽く火を通しておく。

【1】長芋の皮を剥き、ポリ袋に入れたら麺棒などで叩いて潰す。

【2】【1】に豆腐を入れて袋の上から手で揉んで混ぜ合わせる。

【3】玉ねぎを入れているボウルに【2】を加えたら、水気を軽く切ったツナとコーンも加えてざっくり混ぜる。

【4】溶き卵を入れて混ぜ、（A）の調味料も加えたら全体をよく混ぜ合わせ、耐熱容器に分け入れる。

【5】ピザ用チーズをのせ、トースターで10分ほど（チーズに焼き色がつくくらい）焼いたら完成。

