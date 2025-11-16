今年3月に就役したばかりの潜水艦を捉えた写真が公開

オーストラリア海軍は2025年11月12日、海上自衛隊と日豪共同訓練（日豪トライデント25-4）を実施したと発表し、海上自衛隊の最新潜水艦「らいげい」を捉えた写真を公開しました。

日豪共同訓練は2025年11月1日（土）と2日（日）に九州南方で実施。海上自衛隊からは「らいげい」のほか、護衛艦「ありあけ」とP-1哨戒機が参加しています。オーストラリア海軍は駆逐艦「ブリスベン」を派遣し、訓練では対潜戦など各種の戦術訓練や、戦術運動が実施されました。

「らいげい」は、たいげい型潜水艦の4番艦で、今年3月に就役したばかりの最も新しい潜水艦です。基準排水量は約3000トン、主機関にディーゼルエンジンとリチウムイオン電池を組み合わせたディーゼル電気推進を採用しています。

基本的には3番艦「じんげい」までと同じくディーゼルエンジンとリチウムイオン電池からなるディーゼル電気推進ですが、発電機に組み合わせるディーゼルエンジンを最新の「川崎12V25/31」に更新。これにより、従来よりも吸排気圧力が過酷なスノーケル運転に対応できるようになったことで、より効率よく発電できるようになっています。