ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国

野球日本代表「侍ジャパン」は15日、東京ドームで「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」の第1戦を戦った。5回には野村勇内野手（ソフトバンク）の打球が天井を直撃。一度は東京ドームのグラウンドルールで二塁打とされたものの、その後判定がファウルに変更される珍事があった。

3-3で迎えた5回、日本の先頭で打席に入った野村は韓国3番手キム・テギョンの6球目、高めストレートを高々と打ち上げた。左翼手がバックしたものの、打球は天井に当たり三塁側のファウルグラウンドに落下した。この間に野村は二塁まで進んだ。

MLB機構から派遣されているパウォル球審は一度、指を2本立てて二塁打のジェスチャー。場内にも「東京ドームのグラウンドルールで二塁打」とのアナウンスが入った。ただ韓国のリュ・ジヒョン監督が抗議に出ると、日米韓で構成された審判団が協議の末、ファウルに変更され打席に戻された。野村は待っている間、二塁ベース上で韓国選手と談笑していた。日本の井端監督も確認に出て5分ほど試合が中断。結局、野村は四球を選んで出塁した。



（THE ANSWER編集部）