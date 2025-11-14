¡Ö¿¿·õ¤Ë¸¡Æ¤¡×¡Ö¥ê¥¹¥È¤Î¾å°Ì¡×ºòµ¨¤Ë¡È¥É¥¤¥Ä£³°Ì¡É¤Î¶¯¹ë¤¬24ºÐÆüËÜ¿Í³ÍÆÀ¤Ë´Ø¿´¤ÈÆÈÂç¼ê»æ¤¬ÊóÆ»¡ª¡Ö»ÄÎ±¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤â
¡¡¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢º´Ìî³¤½®¤ÏÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¤¥Ä¤Ç¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ²°ÂÎ§¤¬½êÂ°¤¹¤ë¶¯¹ë¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤¬¤³¤ÎÆüËÜÂåÉ½MF¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºòÇ¯²Æ¤Ë¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤«¤é¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿º´Ìî¤Ï¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç£±Ç¯ÌÜ¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤ÆÁ´34»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£µ¨¤â10Àá¤ò¾Ã²½¤·¤ÆÁ´»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¥Õ¥ë½Ð¾ìÃæ¡££´Àá¤Î¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯Àï¤Ç¤Ï¡¢°ÜÀÒ¸å½é¥´¡¼¥ë¤ä£²¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂçÇúÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡11·î12Æü¤Ë¡ØBulinews¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤Î24ºÐ¤Î³ÍÆÀ¤òºòµ¨¥Ö¥ó¥Ç¥¹£³°Ì¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤¬¡Ö¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥É¥¤¥Ä¤ÎÂç¼ê»æ¡ØBild¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¡££·°Ì¤Ç²¤½£¥«¥Ã¥×Àï½Ð¾ì¥é¥¤¥ó¤Ë£²¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï¡¢10»î¹ç¤Ç19¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Bulinews¤Ï¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Çµ¤Ç÷¤¬¤¢¤ê¡¢µ»½ÑÅª¤ËºÍÇ½¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï¡¢¡Ø¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Î¼éÈ÷ÅªMFÊä¶¯¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥ê¥¹¥È¤Î¾å°Ì¡Ù¤Ë¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡ÖBild¤Ï¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ë»ÄÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥Î¤¬¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤Î¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¥¹¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤À¤¬¹ß³Ê¤ò²óÈò¤¹¤ì¤Ð¡¢2028Ç¯¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ÖÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃÍÃÊ¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤È¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï£¹Æü¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Á°Àá¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£Æ²°Â¤Î¸«»ö¤Ê¸Ä¿Íµ»¤«¤é¤Î¥´¡¼¥ë¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Û¡¼¥à¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤¬£±¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤â¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿º´Ìî¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ïº£µ¨¤Þ¤À£±¾¡¤Ç17°Ì¤ÈÄãÌÂÃæ¡£»ÄÎ±Áè¤¤¤Î¹ÔÊý¤â¡¢º´Ìî¤Îº£¸å¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡Û¹ñÆâ¤Ç¥¬¡¼¥Ê¡õ¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤ÈÂÐÀï¡ªÇ¯ÆâºÇ¸å¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤ËÄ©¤àÆüËÜÂåÉ½¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
