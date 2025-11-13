茶トラ猫が飼い主に甘える様子が反響を呼んでいます。 話題の投稿は記事執筆時点で3.3万回以上再生され、「これは勝てない」「あざと女子、可愛い雰囲気満載だわ」といったコメントが寄せられました。

【動画：『夫を略奪されました』そばには勝ち誇った表情の猫がいて…あざとすぎる『抜け目のない行動』】

夫さんを略奪！？

TikTokアカウント『ミーちゃん 箱入り娘』では、茶トラ猫「ミーちゃん」のあざと可愛い日常が紹介されています。

ある日、投稿主さんは「夫を略奪されました」とのコメントとともに動画を投稿。なんと、略奪したのは一緒に暮らしているミーちゃんだったのです。

夫さんに撫でられてご満悦のミーちゃん。その表情はまるで「勝者の顔」。投稿主さんは「この女、マジであざとい」と震えあがったのだとか。

さらに、夫さんが立ち上がると、その足の間にピタッと身体を寄せてくつろぐミーちゃん。「こんなところにまで転がり込んで！」と投稿主さんも呆れ顔です。

それでもミーちゃんの“略奪劇”は止まりません。ストレッチ中の夫さんのそばに寄り添い、しっかりと身体をくっつけて離れないミーちゃん。「絶対、当ててますよね？」と、投稿主さんも思わずツッコミ。

ちなみに、ミーちゃんのお腹にはハート型の白い模様があり、その姿はまるで“ハートのパンツ”。「男ウケ狙いすぎでしょ」と投稿主さんは再び呆れつつも笑ってしまったそうです。

最後に投稿主さんは、「茶トラ女子、身近にいたら要注意です！」とユーモラスに締めくくっていました。

ブラシが大好き！

ほかの投稿では、ミーちゃんがリラックスする姿も紹介されています。

ブラッシングが大好きなミーちゃんは、うっとりとした表情でブラシを受け入れます。その幸せそうな顔を見ていると、こちらまで思わず笑顔になってしまいます。

おひげに水滴が付いた！

さらに別の投稿では、ミーちゃんのおっちょこちょいな一面も。

水道の水を飲んだあと、おひげに水滴をつけたまま一点を見つめてフリーズ。そんなぼーっとした姿が、なんとも愛らしく、見る人の心を和ませてくれます。

冒頭の投稿には、「ドヤ顔ｗなかなかのあざとさｗ」「こんな可愛いのが相手じゃ勝ち目ないよぉ」「あざと女子は最強ですね」などのコメントが寄せられ、ミーちゃんの可愛さに癒される方が続出しています。

TikTokアカウント『ミーちゃん 箱入り娘』では、ミーちゃんの日常を見ることができます。

ミーちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ミーちゃん 箱入り娘」さま

執筆：犬山莉緒

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。