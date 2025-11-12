カシオ、タフソーラーとMIP液晶を搭載した新G-SHOCK「GW-BX5600」発売
カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、MIP液晶を搭載した電波ソーラーウオッチ「GW-BX5600」2機種を11月に発売する。価格はいずれも30,800円。
「GW-BX5600」シリーズ
○視認性が高いMIP液晶、通常液晶と反転液晶を用意
新製品は、優れた視認性を持つMIP（メモリーインピクセル）液晶を採用したモデル。ラインアップは、通常液晶タイプの「GW-BX5600-1JF」と、白黒反転のネガティブ液晶タイプでモノトーン仕上げの「GW-BX5600-1A1JF」の2モデルを用意する。
ダイアルは、定番モデル「DW-5600UE」や「DW-5600UBB」からインスパイアされたカラーリングを取り入れ、ソーラーセル部分には初代G-SHOCKのデザインであるレンガパターンの意匠を施したという。
GW-BX5600-1JF
GW-BX5600-1A1JF
時刻修正は、Bluetooth通信により専用アプリを介してスマートフォンと接続するモバイルリンク機能に対応するほか、標準電波（マルチバンド6）による時刻修正システムも搭載。時刻表示は4種類から選択でき、専用アプリ「CASIO WATCHES」 ではフォントスタイルの切り替えも可能で、好みに合わせてカスタマイズができる。
高精細なMIP液晶
主な仕様は以下のとおり（両モデル共通）
ケースサイズ：W44.1×D13.4×H49.1mm
質量：51g
ケース・ベゼル材質：樹脂／樹脂（バイオマスプラスチック）
バンド：樹脂バンド（バイオマスプラスチック）
防水性能：20気圧防水
ガラス：無機ガラス
構造：耐衝撃構造
使用電源：タフソーラー
バンド装着可能サイズ：145〜205mm
スマホ連携機能：CASIO WATCHES対応、自動時刻修正、簡単時計設定、ワールドタイム約300都市＋オリジナルポイント、タイム＆プレイス、携帯電話探索
その他機能：電波受信（MULTIBAND 6）、ワールドタイム2本（世界55都市、サマータイム自動設定、UTC表示、ホームタイム都市入替）、ストップウオッチ（1／100秒、24時間計、スプリット付）、タイマー（セット単位1秒、最大セット24時間）、時刻アラーム5本（1本のみスヌーズ）・時報、LEDバックライト（フルオート、残照、残照時間切替）、フルオートカレンダー、操作音ON／OFF切替、パワーセービング、バッテリー充電警告、12／24時間制表示切替、日付表示（月／日表示入替）、MIP液晶
