「ストレンジャー・シングス」CASETiFYコラボ、スマホケースとアクセサリー登場

スマートフォンケースやテックアクセサリーの人気ブランド「CASETiFY（ケースティファイ）」より、いよいよ最終シーズンを迎えるの人気シリーズ「ストレンジャー・シングス」とのコラボレーションが登場だ。

ついに明かされる「裏側の世界」の起源や、ホーキンスの町を襲う数々の超常現象の謎に迫る物語の緊迫感を表現。世界中のファンは、超常的なスタイルを纏ったダークなノスタルジーさと友情の絆を融合させたデザインで、「ストレンジャー・シングス」の世界観を忠実に再現した、不気味さとレトロ感を兼ね備えた仕上がりを楽しむことができる。

ファンの声に応え、80年代の世界に引き戻されるような最終章をテーマに「ストレンジャー・シングス」に登場するキャラクターをモチーフとした3種類のアイコニックなバンドルセットを新たに発表。ホーキンス最後の謎を解き明かしたいファンに向け、深淵のような影、血のように赤く光るディテールなど、懐かしさと不穏さが共存する独特の世界感を演出。

デモゴルゴンの不気味な存在感に浸れる「デモゴルゴン スペシャルセット」や、ヴェクナの復活をモチーフにした「ヴェクナの帰還 スペシャルセット」に加え、スマホケース、スマホストラップ、グリップスタンド、イヤホンケース、ウォッチバンド、モバイルバッテリー、MagSafeウォレット、タブレットケース、ラップトップスリーブなど、多彩なアイテムが揃う「ストレンジャー・シングス ザ・パーティ コレクターエディション スペシャルセット」が登場。仲間たちとスリルを共有できる限定プロダクトが揃った。

スマホケース 6,050円～（税込）

テックアクセサリー 2,200円～（税込）

CASETiFY公式オンラインストア、CASETiFY OSAKA 心斎橋店、札幌PARCO店、渋谷PARCO店、池袋PARCO店、新宿マルイ店、ルクア大阪店、広島PARCO店、アミュプラザ博多店、名古屋タカシマヤゲートタワーモール店、ニュウマン高輪店で販売。

Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」最終章は2025年11月27日（木）10時より世界独占配信。