赤ちゃんが家にきてお兄ちゃんになった大型犬が、なぜかミルクの時に…「赤ちゃん返りをする光景」が可愛すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で109万回再生を突破し、「大きい赤ちゃんｗ」「ひたすらに可愛い」といったコメントが寄せられています。

【動画：赤ちゃんが家にきて兄になった大型犬→なぜかミルクの時に…『赤ちゃん返りする光景』】

考えた末の荒技

Instagramアカウント「haskin.huskylife」に投稿されたのは、赤ちゃんが家にやってきて、お兄ちゃんになったシベリアンハスキーの男の子「スノウ」くんの様子。スノウくんのお兄ちゃんっぷりも、だんだんと板についてきました。

しかし「ミルクの時だけはどうしても譲れない」様子のスノウくん、必死に考えた末に「赤ちゃん返り」という荒技を繰り出します。全てのプライドをかなぐり捨て、哺乳瓶からミルクをガブガブと飲んでいます。

「赤ちゃん返り」は止まらない

大きな体を飼い主さんに身を委ねてミルクを飲むスノウくんの姿は、まさに赤ちゃん…！仕上げには、ゲップも忘れません。スノウくん、今ではミルクを見ると二足歩行になってしまうんだとか。

どんどんお兄ちゃんになっていくと同時に、まさかの赤ちゃんにもなっていくスノウくん。体重25キロのかなり大きめの赤ちゃんに、思わず頬が緩んでしまいます。

「赤ちゃん」を極めるワンコ

ママにもピッタリくっついて抱っこされていて、スノウくんの赤ちゃん返りは重傷なご様子。一体どこまで赤ちゃん返りをしてしまうのか、気になって仕方がありません。

日々「赤ちゃん」を極めていくスノウくん。いつか、大きくなった赤ちゃんにミルクをもらう日が来てしまうかもしれません。

投稿には「大きい赤ちゃんｗ」「ひたすらに可愛い」「育児と育犬…」「大きくなっても甘えたいよね～」「もうすぐ人になるのではｗ」「ビッグベイビーすぎる」といったコメントが寄せられています。

スノウくんの愉快な日常は、Instagramアカウント「haskin.huskylife」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「haskin.huskylife」さま

