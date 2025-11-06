所ジョージ“初愛車”はトヨタ“2ドアハードトップ”「中古で60万円くらい」 現在につながる“カスタム”話も
俳優の所ジョージが、8日放送のBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）に出演。番組500回の節目を、所が膨大な“愛車遍歴”を振り返る。
【番組カット】かっこよすぎる…所ジョージの愛車の数々におぎやはぎ大興奮
2011年10月からスタートした番組も、今回で500回という節目。「バカなふりをして」出演依頼したところ、所は快諾。“世田谷ベース”で始まった今回のロケだが、冒頭から所は「500回もやってんの？」「人がどんなクルマに乗っていたっていうだけで？」と、冗談まじりに驚きを口にする。番組もチラチラ見てくれているそうで、おぎやはぎの性格を見透かしたダメ出しを連発する。
過去に所有した車の台数は数知れず。しかも、それぞれに思い出が満載だといい「一番初めの車で2時間くらい必要」だと話す。それでも、MCのおぎやはぎ・矢作兼が「一番最初の“愛車”知りたい」と懇願すると、所の口から飛び出したのは、当時の流行とは一線を画すトヨタ“2ドアハードトップ”。18歳で初めて買ったという同車は、「中古で60万円くらい」だったといい、「そのころは、ホイールなんてたいして売ってないから、鉄チン（スチール製ホイール）を加工ホイールして広げて…」「アメリカのタイヤ入れて…」「シャコタンに車高下げて…」と、初めての1台から、さっそくカスタムの思い出が蘇る。
これ以降も、これまでに所が乗った車を、番組スタッフが過去の雑誌などから調べ上げると、車種が分かったものだけで84台。時期は不明だが、少なくともアメ車33台、欧州車29台、そして国産車22台を所有したことは判明した。それでも、所さんは「調べても全然足りないと思う」とバッサリ。中には「改造しているうちに売っちゃった車もある」という。これら、“愛車”の思い出が次々と飛び出す。
