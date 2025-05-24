¡ü²û¤«¤·¤µ¤Ë¿»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥¯¥¤¥º¥¹¥¿¡¼¥È ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊ¿À®¤ÎÌ¾ÈÖÁÈ¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖÂç¿Ê²½!¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÈÖÁÈº×¤ê¡×¡£¤³¤ÎÀè¿Ø¤òÀÚ¤ë¤Î¤¬¡¢¤­¤ç¤¦24Æü(19:00¡Á)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø¥Þ¥¸¥«¥ëÆ¬Ç¾¥Ñ¥ï¡¼!!2025¡Ù¤À¡£1990Ç¯¤«¤é9Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Á´¶É¤Î¥¯¥¤¥º¡¦¥²¡¼¥àÈÖÁÈ¤ÇÎòÂå9°Ì¤È¤Ê¤ëÈÖÁÈºÇ¹â»ëÄ°Î¨31.6¡ó(À¤ÂÓ¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¦´ØÅìÃÏ¶è ¢¨77Ç¯9·î26Æü°Ê¹ß)¤òµ­Ï¿¤·¡¢Âç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤­µ¯¤³¤·¤¿Æ±ÈÖÁÈ¡£23Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉü³è¤ò¿ë¤²¤¿