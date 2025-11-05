AV機器やネットワーク機器をすっきり収納できる！卓上19インチマウントラック
サンワサプライ株式会社は、小型AV機器やネットワーク機器を省スペースに効率よく配置できる卓上19インチマウントラック「CP-TB〇UBKシリーズ」を発売した。スチール製の頑丈なフレームと滑り止めパッドを備え、安定した設置が可能です。EIA規格に準拠しており、幅広いラックマウント機器に対応している。
■19インチラックマウント機器に対応
EIA規格に準拠しており、19インチラックマウント機器に対応している。
■U数の印字付きで取り付けやすい
マウントフレームにU数が印刷されており、機器の取り付け位置を素早く正確に決定できる。
■ケージナットとネジが付属
機器取り付け用のケージナットとネジが付属し、すぐにセットアップを始められる。
■19インチ機器を省スペースに設置できる
省スペース設計で、ネットワーク機器や小型AV機器を限られたスペースに効率よくマウントできる。
■オープンタイプで快適に機器を操作・配線
機器へのアクセスや配線作業が容易で、作業性が高いオープンタイプだ。
■傾斜がついており、操作しやすい
斜め設計で、取り付けた機器の操作や確認がスムーズに行える。
■安定性と耐久性に優れた設計
ネジでしっかりと固定されたスチール製の頑丈なフレームだ。
■滑り止め付きで安心して使える
底部に滑り止めパッドを装備し、卓上での使用時も安心して設置できる。
■卓上19インチマウントラック「CP-TB4UBK（4U）」
■卓上19インチマウントラック「CP-TB4UBK（4U）」
