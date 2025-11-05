ユニクロが、現代アーティスト「KAWS」との初のニットウエアコレクション「KAWS WINTER」を11月21日に新発売します。KAWSの「XX」モチーフやアイコニックな「COMPANION（コンパニオン）」をあしらい、アートとファッションの融合を表現したアイテム全9型が登場します。

【写真】「KAWS」ってどんな人？ 顔写真を公開！ 気になるコレクション全アイテムも！

ユニクロ初のアーティスト・イン・レジデンスを務めるKAWSによる同コレクションでは、レッドやグリーン、イエローなどのホリデーにふさわしいカラーを採用したメンズの「カシミヤクルーネックセーター」（3色、各1万2900円、以下、税込み）、「ラムクルーネックセーター」（4色、各3990円）のほか、「ヒートテックニットビーニー」（4色、1990円）、「ヒートテックニットマフラー」（4色、各2990円）、「ヒートテックニットグローブ」（4色、1990円）がラインアップ。

さらに、キッズの「スフレヤーンクルーネックセーター」（3色、各2990円）、「ヒートテックスフレヤーンニットキャップ」（3色、各1500円）、「ヒートテックスフレヤーンニットネックウォーマー」（3色、各1500円）、「ヒートテックスフレヤーンニットミトン」（3色、各1500円）も発売されます。日本とその他マーケットでの発売日は異なる場合があるということです。

KAWSは「アーティスト・イン・レジデンスの第1弾として、ユニクロと新たなニットのコレクションを発表できることをうれしく思います。私はユニクロのセーターが大好きなので、日常的に使え、冬を快適に過ごせる ベーシックなアイテムを集めたいと考えました」とコメントしています。

