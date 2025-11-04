スターバックス コーヒー ジャパン（東京都品川区）が「スターバックス福袋 2026」を発売。11月4日から抽選販売のエントリーを開始しています。

【画像】「入ってたら超ラッキー！」→これが《1000個限定》スタバの“激レア”タンブラーです！

「サプライズ特典」は1000個限定

今年の福袋は「DISCOVER MY STYLE 新しく、自分らしく、前向きな日々を楽しむ年に」をテーマに、新年のさまざまなシーンにフィットするグッズがラインアップされています。

セット内容は、持ち手の長さが自由に調整できる「トートバッグ」、限定デザインの「福袋限定ステンレスボトル」、福袋限定グッズや過去販売商品からランダムに選ばれる「グッズ3点」、パイクプレイス ローストの「コーヒー豆（250グラム／中挽き）1点」、店舗で税込み2000円までのコーヒー豆商品1点と引き換えできる「コーヒー豆チケット1枚」、「ドリンクチケット7枚＋フードトライアルチケット6枚」。価格は8800円（税込み、送料無料）です。

また「サプライズ特典」として、グレーのラインストーンがついた特別仕様の「ステンレスタンブラー」が、1000個限定で福袋に同梱されるとのことです。

なお、店頭販売はなく、オンラインストアでの抽選販売のみとなります。

エントリー期間は11月14日午後11時59分まで。エントリーには、ウェブ会員サービス「My Starbucks」会員登録が必要です。エントリーは1人につき1回のみ。当選者には、11月25日午前11時から午後5時ごろ（予定）にメールにて当選連絡が行われ、決済期限（12月2日午後11時59分）までに購入手続きを行う必要があります。配送日は2026年1月1日から同月7日から選択可能です。

毎年人気を集めている同店の福袋。今年もSNSでは早速話題となっているようで、「今年もスタバの福袋きたよ！」「すぐエントリーした」「エントリー完了しました！」「今年こそ当たってくれ〜」「今年も争奪戦の予感」「年末の運試し！」といった声のほか、「1000個限定のタンブラー！？」「特別なタンブラー…激レアでは……？」「ラインストーンのタンブラー欲しすぎる」「キラキラタンブラー当たれ〜！」「1000個限定のタンブラー当ててドヤりたい」など、特別仕様の「ステンレスタンブラー」への期待の声も多数上がるなど、盛り上がりを見せています。