日本マクドナルド（東京都新宿区）が、人気商品がお得になる「トクニナルド」キャンペーンとして、11月4日から13日間限定で「マックフライポテト」M・Lサイズを、特別価格250円（以下税込み）で販売しています。

特別価格は11月16日まで

同店の人気サイドメニューである「マックフライポテト」は、外はカリッと、中はホクホクとしたベイクドポテトのような食感が特徴。通常価格は、Mサイズが330円〜、Lサイズが380円〜。今回のキャンペーンでは、最大で130円お得に購入できます。

同社は「ハンバーガーやドリンクとの相性はもちろん、チキンマックナゲットのソース（単品購入40円〜）にディップしたり、定番スイーツ『ソフトツイスト』と組み合わせて“甘じょっぱい”味わいを楽しんでいただくのもおすすめです」とコメントしています。

「マックフライポテト」の特別価格は11月16日まで。全国の店舗（一部店舗を除く）で実施、販売中です。

ポテトがお得に購入できるキャンペーンに、SNSでは「やるなぁ、マック！ ありがとう！」「うれしいです」「ありがてぇ」「ポテト食べたくなってきた…」「コーヒーとポテトをキメたい」「今日マック行くか」「Lサイズパーティーしたい」「みんなL買おうな」など、喜びの声が多く寄せられています。