記事のポイント エスティローダーの2026年度第1四半期は純売上高が4％増の34億8千万ドル（約5400億円）で香水カテゴリーが14％増と成長を牽引した。 マックはセフォラ参入やTikTok Shop展開で巻き返しを狙う一方、メイクは1％減、スキンケアは3％増にとどまった。 Shopifyとの提携も発表し、D2C事業を強化。世界的なオムニチャネル化を加速させる方針を示した。

メイクとヘアケアは減少、スキンケアは堅調

米セフォラ進出でアメリカ地域の巻き返し狙う

連続した売上低迷の四半期と、「ビューティー・リイマジンド（Beauty Reimagined）」再建計画の発表を経て、エスティローダー・カンパニーズ（The Estée Lauder Companies）は2026会計年度第1四半期に純売上高が4％増の34億8千万ドル（約5400億円）となったと発表した。この成長の多くは、同社のフレグランスポートフォリオ（香水部門）によるもので、同部門の純売上は前年同期比で14％増を記録した。同社は、ル ラボ（Le Labo）、フレデリック・マル（Frédéric Malle）、キリアン・パリ（Kilian Paris）といったブランドを含む香水カテゴリーの成長要因として、新たに14店舗の直営店を開設したこと、および「トム フォード ブラックオーキッド リザーブ（Tom Ford Black Orchid Reserve）」などの新製品投入を挙げている。最高経営責任者（CEO）のステファン・ド・ラ・ファヴェリ（Stéphane de La Faverie）によると、ル ラボは「ほぼ3桁成長」を遂げたという。「販売数量ベースでもっとも大きな動きが見られるのは香水カテゴリーであり、同時に革新的な製品が大量に流入した。適正な価格帯でのイノベーションを加速させており、小容量サイズの展開も増加しており、これが全体的な成長を牽引している」とド・ラ・ファヴェリ氏は語った。一方、コスメブランドのマック（Mac）による新キャンペーン展開にもかかわらず、同社のメイクアップ部門は純売上が1％減少。また、ヘアケア部門も7％減少した。ただし、同社最大のカテゴリーであるスキンケア部門は3％増加した。なお、マックは2026年に米国のセフォラ（Sephora）店舗に参入する予定であり、これはブランドにとって重要なリテール拡大となる。また、同ブランドは5月にニコラ・フォルミケッティ氏をクリエイティブディレクターに迎え、7月にはTikTok Shopにも参入している。TikTok Shopだけでなく、エスティローダーはほかのEコマース企業との提携も拡大している。たとえば、クリニーク（Clinique）とジ・オーディナリー（The Ordinary）をアマゾン・メキシコ（Amazon Mexico）で展開した。さらにド・ラ・ファヴェリ氏は、Eコマースプラットフォームのショッピファイ（Shopify）との提携も発表した。「当社は2月に、世界最高の消費者中心型プレステージビューティー企業となるため、ビジネス領域においてサポート可能なパートナーとの連携を強化する方針を打ち出した。したがって今回、Shopifyとの新たなパートナーシップを発表できることを大変うれしく思う。段階的なアプローチでD2C事業を近代化・拡張し、世界規模で最高水準のオムニチャネル消費者体験を創出していく」と同氏は述べた。マックの米セフォラ店舗での展開により、同社はメイクアップ部門およびアメリカ地域の売上回復をめざす。この地域では、エスティローダー全体の純売上が2％減少していた。一方、中国本土では純売上が9％増となっている。しかしド・ラ・ファヴェリ氏は、地域単位ではなく、「グローバル全体での拡張」を目指す姿勢を強調した。「新しい販売チャネルを模索するだけでなく、既存チャネルをさらに深く掘り下げることにも注力しており、そうした取り組みを行っていない市場は存在しない」。［原文： Thanks to double-digit fragrance growth, The Estée Lauder Companies reports optimistic outlook, announces Shopify partnership Emily Jensen（翻訳・編集：島田涼平）