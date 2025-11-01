米メディア「スポーティング・トリビューン」は３１日（日本時間１日）、ドジャースの大谷翔平投手（３１）がブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（ＮＬＣＳ）第４戦で４回に放った右翼場外弾のホームランボールがオークションに出品されると報じた。

「ＮＬＣＳ第４戦で大谷翔平選手が４回に放ったムーンショット（３本中２本目の本塁打）のボールが１１月５日（同６日）から始まるＳＣＰオークションの秋のプレミアで出品される。出品者はカルロ・メンドーサ氏」と伝えた。締め切りは同２２日（同２３日）だ。

ＮＬＣＳ第４戦に先発した大谷は６回０／３を２安打無失点、１０奪三振と好投し、打者では史上初の先発投手による先頭打者弾を含む３本塁打。その驚異的なパフォーマンスから「野球史上最高の試合」と呼ばれている。

今回、オークションに出品されるのは４回二死無走者でパトリックから放った４６９フィート（約１４３メートル）の場外弾のボール。内角カットボールを捉えると、ドジャー・スタジアムの右翼の屋根を越えて消えた。場外弾と認定され、２６日（同２７日）までに記念プレートが設置された。

ＳＣＰオークションでは昨年のワールドシリーズ（ＷＳ）第１戦の１０回にドジャースのフリーマンが１０回に放った、ＷＳ史上初のサヨナラ逆転満塁弾のボールが１５６万ドル（約２億４０００万円）で落札されており、「このボールの落札額も７桁（１００万ドル）を予想している」とした。大谷が６月２５日のロッキーズ戦で放った日米通算３００号の記念ボールの落札額は４万４３２２ドル（約６８２万円）だった。落札額に注目だ。