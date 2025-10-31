¸µ¶¦»ºÅÞµÄ°÷¡¦ÃÓÆâ¤µ¤ª¤ê»á¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤á¤°¤ê¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ë¡Ö¸½ÃÏºÊ¡×...XÅê¹Æ¤ÇÊªµÄ
ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤ÎÃÓÆâ¤µ¤ª¤ê¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¤¬2025Ç¯10·î30Æü¤ËX¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ø¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂÐ±þ¤ò¤á¤°¤ê¡¢¡Ö¸½ÃÏºÊ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤ÆÈãÈ½¤·¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà½÷¸Ä¿Í¤Î¼«¸Ê¸²¼¨Íß¤Î¶¯¤µ¤âÄË¡¹¤·¤¤¡×
28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢Æ±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿²£¿Ü²ìÊÆ·³´ðÃÏ»ë»¡¤Ç¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î±éÀâÃæ¡¢¾Î»¿¤µ¤ì¤¿¹â»Ô¼óÁê¤¬Èô¤ÓÄ·¤Í¤ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢°ìÉô¤«¤éµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÓÆâ»á¤Ï30Æü¤ËX¤Ç¡¢¡Ö¹ø¤Ë¼ê¤ò¤Þ¤ï¤µ¤ìËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÁíÍýÂç¿Ã¤Î¿ô¡¹¤Î¥·¡¼¥ó¡£¶ì¤·¤¹¤®¤Æ¼ÌËÜ°úÍÑÉÔ²ÄÇ½¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤È¶ì¸À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¤¬ÂÐÊÆ¶þ½¾¸¢ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢½÷Àº¹ÊÌ¤ò¡Ø¤â¤í¤È¤â¤»¤º¡Ù¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤¿¿ÍÊª¤ÎÈá¤·¤¤»Ñ¡£Èà½÷¸Ä¿Í¤Î¼«¸Ê¸²¼¨Íß¤Î¶¯¤µ¤âÄË¡¹¤·¤¤¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤ÈÈéÆù¤ò¸ò¤¨¡¢¹â»Ô¼óÁê¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÓÆâ»á¤Ï¡Ö¹â»Ô»á¤ò¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¸½ÃÏºÊ¡Ù¤È¤¤¤¦Èá¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£¿¼¹ï¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÈá¤·¤¯¤ÆÈá¤·¤¯¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¡×
¤½¤Î¸å¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ç¤âÃÓÆâ»á¤Ï¡¢¡ÖÎò»ËÅª¤Ë¿¼¹ï¤Ê¾õÂÖ¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤ÇÂ³¤¯½÷Àº¹ÊÌ¤ò¡¢¼«¤é¤ÎÀ¸¤Êý¤äÂÖÅÙ¤È¤·¤Æ¤â²þÁ±¤¹¤ëÂÖÅÙ¤Î¤Ê¤¤½÷À¤Î¡ØÀ®¸ù¡Ù¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¶ì¶¤Ë¤¢¤ëËÜË®¤Î½÷À¤¿¤Á¤Ø¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤È¤µ¤¨»×¤¦¡£»ä¤Ï¡×¤È¹â»Ô¼óÁê¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬ÆüËÜ¤Î½÷À¤Ø¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÈá¤·¤¯¤ÆÈá¤·¤¯¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¡£ÂÐÅù¤ÊÆüÊÆ´Ø·¸¤È¤ÏÌµ±ï¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤È¤¤¤¦À¯ÅÞ¤Ï¡¢½÷Àº¹ÊÌ¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÛßÛç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ç§¼±¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¡×¤È¼«Ì±ÅÞÈãÈ½¤âÅ¸³«¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö½÷Àº¹ÊÌ¤ò¼«¤é¤Î½ÐÀ¤¤Î¤¿¤á¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËÊÑ¤¨¤Æ¿Ê¤à¤µ¤Þ¤Ï¡¢º¹ÊÌ¹½Â¤¤ò¶¯²½¤·¤³¤½¤¹¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïº¤Æñ·Ú¸º¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï¤½¤¦¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¤È»ýÏÀ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î°ìÏ¢¤Î¥Ý¥¹¥È¤ËÃÓÆâ»á¤Î¸µ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤Ç½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æº¹ÊÌÅª¤Ç±ø¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤ÎÈðëîÃæ½ý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê½÷Àº¹ÊÌ¤ÎÍò¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿...¡×¡Ö¡Ø¸½ÃÏºÊ¡Ù¤È¤¤¤¦½÷À¤À¤«¤é¤³¤½½Ð¤Æ¤¯¤ëÉî¿«È¯¸À¤Ï½÷À¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ò¹¶·â¤ÎºàÎÁ¤·¤¿Àº¹ÊÌ¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£