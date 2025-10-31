これが最先端のオシャレなのか？ アメリカのリアリティスターで実業家のキム・カーダシアン（45）による下着ブランド「SKIMS（スキムズ）」が、"偽アンダーヘア付きショーツ"という斬新すぎる商品を発売して、即完売のヒットとなっている。

【写真を見る】即完売した“ヘア付きTバックショーツ”、究極のブラも

キムは、全米の注目を集めた"O・J・シンプソン事件"にも深く関わった有名弁護士ロバート・カーダシアンの娘だ。セレブ一家に生まれた彼女は、長年にわたりリアリティ番組『カーダシアン家のお騒がせセレブライフ』の密着を受けて、広く知られる存在となった。

その知名度を武器に化粧品などのビジネスに注力。経済誌『フォーブス』が発表した2021年版世界長者番付では、資産総額10億ドル（当時、日本円にして1100億円以上）を超える富豪として名前が挙がった。また、世界的ラッパーのカニエ・ウェスト（48）の元妻としても知られている（2022年に離婚）。

キムが中心となって2019年に設立した下着ブランド「SKIMS」は、"お騒がせブランド"のようなイメージもつきまとっている。ファッション誌編集者が解説する。

"究極の乳首ブラ"で批判が殺到

「当初は、『KIMONO』というブランド名を予定していましたが、"日本文化を盗用している"と抗議運動が起こり、『SKIMS』へと変更された経緯があります。また、2023年には、"究極の乳首ブラ"として、偽物の乳首がついたフェイクニップルブラを販売しました。

このブラをつけると、トップスを着ていても胸の先がツンとして見えます。斬新すぎる商品に批判が殺到しましたが、"乳がんで乳房切除術を受けた女性も自信が持てる"といった好意的な意見も寄せられ、結果的に大きな注目を集めました」

しかし、今年10月に発売されたばかりのショーツはさらに刺激的なコンセプトと言えるだろう。

〈これまでで最も大胆なパンティ〉とアピール

"ほとんどヒモ"のTバックの前面は、なんとアンダーヘアを模した繊維がついたデザインになっているのだ。前出のファッション誌編集者が続ける。

「"ヘア"の色はもちろん、直毛か縮れ毛など、ディテールにこだわった12種類のショーツが販売されています。公式サイトでは、〈これまでで最も大胆なパンティ〉とアピールしています。ギョッとするようなデザインではありますね。

日本円で6300円。高いか安いかは人によるでしょうが、"ネタ"のつもりで購入した人も多いのでしょう。発売後すぐに完売したといいます」

プロモーションの映像も挑発的な内容だったという。

「"女性たちの髪の色とアンダーヘアの色は同じか"というクイズ番組を模したプロモーション映像が公式SNSで公開されています。もはやあえて炎上を狙っているとしか思えませんが……。

『SKIMS』では、使いやすいシンプルなデザインの下着も豊富に取り揃えています。奇抜な商品で定期的に話題づくりをすることで、ブランドが埋もれないようにする狙いがあると考えられます」（前出・ファッション誌編集者）

狙いが見事的中し、キムにとっては"しめしめ"と言ったところかもしれない。