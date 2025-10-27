家族の分は…？ 食い尽くし系夫に注意をしたら子どもみたいに不機嫌になってあきれた話
なんでもおいしそうによく食べる男性は魅力的ですが、人のおかずを奪ったりシェアができなかったりすると、一緒に食事をしていてもストレスが溜まりますよね。もしそんな人が夫だとしたら、結婚生活に不穏な空気が漂ってしまうでしょう。今回は、食い尽くし系夫に注意をしたら子どもみたいに不機嫌になってあきれた話をご紹介いたします。
食い尽くし系夫のあきれた言い分
「夫は付き合ってたときからよく食べる人でした。しかし結婚すると、人のおかずまで奪ったり家にあるストックを許可なく食べたりと、いわゆる食い尽くし系夫であることが判明。一緒にごはんを食べていても、私や子どもへの配慮なんてまったくないので『もう少し加減して食べてよ』と言うと、『なんで？』『俺にお腹いっぱい食べさせてくれないの？』と子どものようにふてくされてしまいあきれましたね……。毎日のことだし食費もかさむし、地味にストレスが溜まります」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年7月）
▽ 食い尽くし系夫は、すべて自分が食べてもいいものだと思っているため、非常に厄介です。例え家族だとしても配慮することを知らないので、奥さんや子どもは大きなストレスを抱えてしまいますよね。
※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。