°æ¾å¾°Ìï¤ËÄ©¤à¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¤Ë¸µ²¦¼Ô¤¬à·Ù¹ðá¡Ö¼«»¦¹Ô°Ù¤Ë¶á¤¤¡×¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡áÂç¶¶¡Ë¤È£±£²·î£²£·Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë£×£Â£ÃÆ±µé£²°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê£²£µ¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ë¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤¬à·Ù¹ðá¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¥·¥³¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£É£ú£ñ£õ£é£å£ò£ä£á£ú£ï¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸µ£×£Â£ÃÀ¤³¦¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¤Î¥Û¥»¡¦¥ë¥¤¥¹¡¦¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥¸¥ç»á¡Ê£µ£±¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ï¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢·èÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¡Ê¥Ô¥«¥½¡Ë¤Ï¡ÊÀ¤³¦£µ³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤Î¥Æ¥ì¥ó¥¹¡Ë¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¤ÈÊÂ¤ó¤ÇºÇ¤â¼ê¤´¤ï¤¤¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¥Ô¥«¥½¤Ï¼«»¦¹Ô°Ù¤Ë¶á¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°æ¾å¤Ï£³£±Àï£³£±¾¡¤ÈÌµÇÔ¤ÎÀäÂÐ²¦¼Ô¡£ºÇ¤â¸¢°Ò¤¢¤ë¡Ö¥ê¥ó¥°¡×»ï¤Î¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É¡Ê£Ð£Æ£Ð¡¢³¬µéº¹¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ë¤Ç£³°Ì¤È¤¢¤Ã¤Æ²¼ÇÏÉ¾¤Ç¤â¥Ô¥«¥½¤ò°µÅÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸µ²¦¼Ô¤Ï¡Ö»ä¤Î¸«²ò¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¡£¥ì¥Ù¥ë¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ°æ¾å¤¬¡Ê¥Ô¥«¥½¤ò¡Ë¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Èà¤¬¾¡¤Ä¡£´ÊÃ±¤Ë¾¡¤Ä¤Ç¤¢¤í¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ô¥«¥½¤Ï£³£³Àï£±Ê¬¤±¤ÈÌµÇÔ¡£¼ã¤µ¤ÈÀª¤¤¤â¤¢¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬à¥â¥ó¥¹¥¿¡¼Âà¼£á¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡Ö¥Ô¥«¥½¤¬°æ¾å¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¿Í¡¹¤òÌÛ¤é¤»¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥¸¥ç»á¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÂçÈÖ¶¸¤ï¤»¤Î²ÄÇ½À¤â¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¡£°æ¾å¤Î´°¾¡¤òÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£