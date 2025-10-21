三笠宮妃百合子さまの一周忌を前にした9月末、三笠宮家を孫の彬子さまが継ぐことが決まった。

同時に、百合子さまの長男である故・寛仁親王の妻・信子さま（彬子さまの母）が独立し新たな宮家が創設されることも決定。三笠宮家は事実上、"分裂"することになる。

宮内庁は信子さまが三笠宮家を離れる理由について「宮家のなかで話し合われた結果」などと明言を避けている。

ほぼ同時期、彬子さまの新刊『飼い犬に腹を噛まれる』が発売された。新聞に寄稿したエッセイをまとめたもので、日常の出来事や旅先での体験、愛犬や身辺警護を担う皇宮警察の護衛官とのやりとりなどがユーモアある筆致で綴られている。

そんな同書には挿絵を添えた漫画家・ほしよりこ氏と彬子さまの対談も収録されているが、そこに気になる発言があった。

〈「親がああ言ったから」（中略）と言い訳にして、あきらめる癖がついてしまうと、どんどん自分というものがなくなっていってしまうような気もします〉

進路を選ぶ心構えを述べたものだが、母・信子さまとの不和を暗示した言葉にも感じられるのは、三笠宮家をめぐる複雑な事情があるからだ。

ヒゲの殿下として親しまれた彬子さまの父・寛仁親王と信子さまは、寛仁親王が亡くなる10年ほど前から別居状態となり、長女の彬子さま、次女の瑶子さまは10年近く赤坂の宮邸で父と暮らした。

「信子妃が家を出たのは寛仁親王のアルコール依存症による家庭内トラブルが発端と言われていますが、信子妃が家を出てから、彬子女王と瑶子女王に会おうとしなかったことから、2人のお気持ちは、次第に母から離れていったようです」（宮内庁関係者）

寛仁親王の葬儀では彬子さまが喪主を務め、信子さまが参列することはなかった。

宮内庁は、彬子さまの新刊での記述について、「私的なこととはいえ、悪意に満ちた曲解として、悲しく受け止めております」（総務課報道室）と回答したが、この間の母娘の関係について、彬子さまは寛仁親王の逝去から3年後の2015年、月刊誌『文藝春秋』に寄せた手記で自らこう明かしている。

〈寛仁親王家は長い間一族の中で孤立していた。その要因であったのが、長年に亙る父と母との確執であり、それは父の死後も続いていた〉

〈私自身も十年以上きちんと母と話をすることができていない。父が亡くなってからも、何度も「話し合いを」と申し出たが、代理人を通じて拒否する旨が伝えられるだけであった〉

実の母娘関係としてはあまりに辛い状況が窺える。

彬子さまが手記を寄せた当時、信子さまはそれまで休んでいた公務に復帰しつつある時期だった。彬子さまは「母に望むこと」として、当時健在だった三笠宮両殿下への「お詫びとご報告」、国民に対する「公務復帰の理由説明」を求めていた。

しかし、彬子さまの訴えは母に届くことはなかったようだ。

2014年に公務に復帰し、園遊会や新年一般参賀などにも姿を見せている信子さまだが、現在に至るまで母娘3人は公式の場で並んでも顔を合わさず、言葉を交わす場面も見られていないという。

母娘の和解の日は遠い。

