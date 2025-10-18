¥À¥¤¥Ó¥ó¥°Ãæ¤ÎÃËÀ¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¡¡Í§¿Í5¿Í¤ÈÀø¿åÃæ¡¡¼¯»ùÅç¡¦Æî¤µ¤Ä¤Þ»Ô²
Æî¤µ¤Ä¤Þ»Ô¤Î²¹ç¤Î³¤¤Ç¡¢18Æü¸áÁ°¡¢Í§¿Í¤é¤È¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¡²¬¸©¤ÎÃËÀ¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©¤Ë½»¤à60Âå¤ÎÃËÀ¤Ç¤¹¡£
¶úÌÚÌî³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¤Ï18Æü¸áÁ°6»þÈ¾¤´¤í¤ËÆî¤µ¤Ä¤Þ»Ô¤ÎË·Çñµù¹Á¤ò½Ð¹Á¤·¡¢¸áÁ°10»þ¤´¤í¤«¤é¡¢Í§¿Í5¿Í¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¡¢Æî¤µ¤Ä¤Þ»Ô¤ÎÌî´ÖÈ¾Åç¤«¤éËÌËÌÀ¾¤ª¤è¤½1¥¥í¤Î²¹ç¤Î³¤¤Ç¡¢¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Í§¿Í¤é¤Ï¤ª¤è¤½30Ê¬¸å¤Ë¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤ò½ª¤¨¡¢Á¥¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃËÀ¤À¤±¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤ÎÍ§¿Í¤«¤é118ÈÖÄÌÊó¤ò¼õ¤±¡¢¶úÌÚÌî³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Î½ä»ëÄú1Äú¤È½½´ÉËÜÉô¤Î¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー1µ¡¤¬½ÐÆ°¤·ÉÕ¶á¤Î³¤°è¤òÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃËÀ¤Ï¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÃËÀ¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ó¥ó¥°·Ð¸³40Ç¯°Ê¾å¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¡¢¾å²¼¹õ¤Î¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¹ー¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤Æ¡¢³¥¿§¤Î»ÀÁÇ¥Ü¥ó¥Ù¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¼þÊÕ¤Î³¤¤Ï¡¢¿¼¤µ12¥áー¥È¥ë¤«¤é25¥áー¥È¥ëÁ°¸å¤Ç¡¢Åö»þ¡¢ÇÈ¤Ï²º¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£¸å¡¢¾ÃËÉ¤äÃÏ¸µ¤Îµù¶¨´Ø·¸¼Ô¤â²Ã¤ï¤ê¡¢ÁÜº÷¤òÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦