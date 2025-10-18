À¯ÉÜ¡¢Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¤Î¥ï¥¯¥Á¥ó¸¡Æ¤¡¡»¦½èÊ¬¡¢·ÜÍñ¹âÆ¤òÍÞÀ©
¡¡¹âÉÂ¸¶ÀÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´¶À÷ÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤¬Í½ËÉ¥ï¥¯¥Á¥óÆ³Æþ¤Î¸¡Æ¤¤ËÃå¼ê¤·¡¢ËÜÇ¯ÅÙÃæ¤ËÄó¸À¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤¬18ÆüÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Á´¹ñ¤ÇÁê¼¡¤°ÂçÎÌ¤Î·Ü¤Î»¦½èÊ¬¤òËÉ¤®¡¢ËäµÑÃÏ¤Î³ÎÊÝ¤Ê¤ÉÍÜ·ÜÇÀ²È¤ÎÉéÃ´Áý¤È¡¢·ÜÍñ²Á³Ê¤Î¹âÆ¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£¤¿¤À´¶À÷¤ò´°Á´¤ËËÉ¤°¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¾É¾õ¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÈ¯¸«¤ÎÃÙ¤ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤¬¤¢¤ë¡£ºÎÍñ·Ü¤ÏÁ´¹ñ¤Ç1²¯±©¤òÄ¶¤¨¡¢1±©¤º¤ÄÀÜ¼ï¤µ¤»¤ë¾ì¹ç¤ÎÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2022Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢10·î¤«¤éÍâÇ¯4·î¤Þ¤Ç¤Ë²áµîºÇÂ¿¤ÎÌó1771Ëü±©¤¬»¦½èÊ¬¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£24Ç¯ÅÙ¤ÏÌó932Ëü±©¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤ò¼õ¤±¡¢ÇÀ¿å¾Ê¤Ïº£Ç¯8·î¤ËÀìÌç²È¤ò½¸¤á¤¿¸¡Æ¤²ñ¤òÈ¯Â¡£Æ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤¿²ÝÂê¤òÀö¤¤½Ð¤·¡¢Äó¸À¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£
¡¡Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¤Ï³¤³°¤Ç¤âÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢23Ç¯¤Ë¹ñºÝ½Ã±Ö»öÌ³¶É¡ÊWOAH¡ËÁí²ñ¤Ç¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î»ÈÍÑ¸¡Æ¤¤òÂ¥¤¹·èµÄ¤¬ºÎÂò¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¥Õ¥©¥¢¥°¥é¸þ¤±¾¦ÍÑ¥¢¥Ò¥ë¤Ø¤ÎÀÜ¼ï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¿¤ÀºÎÍñ·Ü¤äÆùÍÑ·Ü¤Ç¼ÂÍÑ²½¤·¤¿¹ñ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£