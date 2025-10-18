ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦

米大リーグのドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地にブルワーズを迎えナ・リーグ優勝決定シリーズの第4戦を戦っている。大谷翔平投手は「1番・DH兼投手」で先発出場。打っては飛距離143メートルの特大段を含む3本塁打、投げても6回までに10奪三振という衝撃の二刀流劇場を見せつけた。

ほぼ一人でブルワーズを圧倒して見せた。大谷は第1打席で打球速度116.5マイル（約187.5キロ）、飛距離446フィート（約136メートル）という爆速弾。さらに4回、今度は打球速度116.9マイル（約188.1キロ）、飛距離469フィート（約142.9メートル）という衝撃の場外弾をかっ飛ばした。ブルワーズベンチは呆然。ドジャースの同僚フリーマンも思わず頭を抱え、もはや信じられない様子だった。

まだ止まらない。7回にはおまけにこの日3本目までかっ飛ばした。マウンドに上がった大谷は、初回に3者連続三振を奪うなど6回までに10奪三振の快投。7回に無死一、二塁のピンチを作って降板したが、ここまで得点を与えず喝采を浴びた。

3本塁打、10奪三振と大谷以外は考えられない投打の躍動。X上の日本ファンも衝撃を隠せず「ルースが天国で苦笑いしてるよ」「チームスポーツやぞ」「明日にでも殿堂入りで良いくらい」「人間辞めてんなオオタニサン」「3ホーマー10奪三振はわけわからん」「？？？？？？？？？？？？？？？？？」などと反響が相次いでいた。

大谷はこのポストシーズンは不振で、この試合前まで38打数6安打の打率.158。長打は9月30日（同10月1日）のレッズ戦で放った2本塁打と、16日（同17日）に放った先頭打者三塁打の3本がすべてだった。



（THE ANSWER編集部）