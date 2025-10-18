ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦

米大リーグのドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地にブルワーズを迎えナ・リーグ優勝決定シリーズの第4戦を戦っている。大谷翔平投手は「1番・DH兼投手」で先発出場。初回、3連続三振を奪った直後に9試合ぶりアーチとなる先頭打者弾を放ち場内は騒然。さらにこの日2本目となる場外アーチを描き、味方にも衝撃が走った。

この男は本当に人間なのか――。ドジャースの同僚たちも、相手ベンチも、そんな驚愕の思いがリアクションににじみ出ていた。4回、大谷は右腕パトリックから右中間へ超特大段。打球速度116.9マイル（約188.1キロ）、飛距離469フィート（約142.9メートル）という衝撃の一発で、球場は騒然となった。ブルワーズベンチは呆然。一方、ドジャースの同僚フリーマンは思わず頭を抱え、もはや信じられない様子だった。

大谷は初回のマウンドで3者連続三振。さらに直後の第1打席で打球速度116.5マイル（約187.5キロ）、飛距離446フィート（約136メートル）という爆速弾を放っていた。衝撃の投打二刀流劇場になった。

X上ではブルワーズベンチの様子にも注目が集まり「ブルワーズももう何もできず無言」「これもう大谷翔平一人でブルワーズに勝ってるレベルじゃん」「ブルワーズ大谷に引いてる心折れてる戦う顔してない」「ブルワーズほぼ戦意喪失してる」などと日本ファンのコメントが集まっていた。

大谷はこのポストシーズンは不振で、この試合前まで38打数6安打の打率.158。長打は9月30日（同10月1日）のレッズ戦で放った2本塁打と、16日（同17日）に放った先頭打者三塁打の3本がすべてだった。



