福岡県・博多を拠点とするアイドルグループ、HKT48が16日、公式サイトを更新し、10月19日〜31日の劇場公演を中止および延期とすることを発表した。

公式サイトに「2025年10月19日（日）より再開を予定しておりました劇場公演につきまして、現時点でお客様をお迎えする万全の体制が整っておらず、再開が困難な状況であるため、誠に申し訳ございませんが、中止および延期とさせていただくこととなりました。日頃より応援してくださっている皆さまのご期待を裏切る結果となりましたことを、運営一同、改めて深くお詫び申し上げます」と掲載し、ファンに謝罪した。

公演に当選、入金済みのファンには中止に伴う返金対応と振替権利の付与を行うとしている。

HKT48は今月12日にも、13日〜18日の劇場公演を中止すると発表していた。理由を「公演運営に携わるスタッフ体制の変更に伴い、準備および体制の整備に想定以上の時間を要しているためでございます」と説明。同様の理由で10月いっぱいの中止を判断したとみられる。

「引き続き、お客様に安心してお楽しみいただける公演をお届けできるよう、ステージ環境の鋭意準備を進めております。体制が整い次第、速やかに劇場公演の再開をご報告いたしますので、もうしばらくお待ちください」と掲載した。

また、「メンバーからの発案により、以下日程におきまして代替イベントを予定しております」とも発表した。

代替イベントの予定は以下の通り。

●10月24日（金）秋吉優花 お誕生日会イベント＠17LIVE HKT48劇場ロビー

●10月30日（木）チームK4＋研究生 ハロウィン配信

●10月31日（金）チームH＋研究生 ハロウィン配信