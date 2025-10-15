シリーズ累計130万部突破！BLアワード シリーズ部門 4年受賞の超人気作品「セラピーゲーム（作：日ノ原 巡）」をドラマ化。10月29日（水）24:59〜スタートの「セラピーゲーム」（日本テレビにて毎週水曜日24:59〜25:29放送）。NAOYA（MAZZEL）・冨田侑暉（龍宮城）がW主演を務める。

獣医を志す失恋したてのスパダリ候補生 × 恋に臆病なツンデレフォトグラファー。賭けから始まる2人の恋（ゲーム）の行方は――？

本作のオープニングテーマは龍宮城「SUGAR」、エンディングテーマはMAZZEL「Only You」に決定！予告編も解禁！

「SUGAR」は、歌/踊り/ビジュアル全てにおいて繊細な表現を磨き上げた、”オルタナティブ歌謡舞踊集団”龍宮城ならではのラブソング。ときめきと戸惑い、そして抑えきれない恋心が、軽快なサウンドに乗せて描かれており、ツンデレフォトグラファー・湊（NAOYA）の魅力に惹かれていくスパダリ獣医学生・静真（冨田侑暉）の心情とリンクし、物語の始まりへの期待感を加速させる。10月8日（水）リリースのDigital EP「SHIBAI」に収録。

BMSGが打ち出す新世代ダンス＆ボーカルグループ MAZZELの「Only You」は、好きな人との会えない時間や、好きだからこそ不安になってしまう恋愛の心情をエモーショナルに表現した、MAZZEL史上最大級に儚くも美しいメロディーが耳に残るミディアムバラード。静真と湊の恋模様と歌詞がリンクし、物語の余韻に深く、優しく寄り添う。11月26日（水）リリースの4thシングル「Only You」に収録され、楽曲「Only You」は11月3日（月）0時に先行配信開始。

オープニングテーマ「SUGAR」、エンディングテーマ「Only You」は、どちらも本作のために書き下ろされた。登場人物たちの心情と重なり、作品の魅力にさらなる奥行きを与える楽曲にぜひご注目！

予告編のシーンは、主人公2人の出会いの翌朝。湊が静真にすっかり忘れられ、ショックを受けているところから始まる。復讐のため、静真を惚れさせるという賭けを始めた湊。しかし静真と過ごすうちに、その誠実さに気持ちが動いていき───。「SUGAR」に合わせて、物語への期待を高める予告編が完成！

予告編映像：https://youtu.be/JSV6moFvOyw

本作のFODでの先行独占配信も決定！毎話放送終了後よりFODにて視聴が可能。TVerでも、放送終了後より1週間無料見逃し配信を実施する。

■イントロダクション

あいつの傷を癒してやってから、思いっきり捨ててやる！

ゲイのカメラマン・湊（みなと）は、失恋したばかりの獣医学生・静真（しずま）と行きつけのバーで出会い、勢いで一夜を共にしてしまう。

しかし、翌朝湊の隣で目覚めた静真は湊のことを全く覚えていなかった――！

この一件をバーの従業員たちにいじられた湊は彼らと“静真を惚れさせることが湊に出来るか”賭けをすることに。

賭けのために静真に近づく湊だったが、誠実で真っ直ぐな静真と過ごすうち、計画は次第に揺らぎ始め――

落として、捨てるはずだったのに…

獣医を志す失恋したてのスパダリ候補生 × 恋に臆病なツンデレフォトグラファー

賭けから始まる2人の恋の行方は――？

■原作

「セラピーゲーム」シリーズ

（新書館ディアプラス・コミックス刊）

原作：日ノ原 巡

出版社：新書館

レーベル：ディアプラス・コミックス（月刊ディアプラスにて連載中）

【あらすじ】

超・ブラコンでゲイの湊は、バーで酔っ払いの男・静真と出会う。

彼の甘やかすように触れてくる指先に絆され、ホテルで一夜を過ごすが、なんと、目覚めた静真は何も覚えていなかった！

怒り狂った湊は、静真を落としてみせると宣言し、バーの従業員たちと賭けをするが……!?

【日ノ原 巡 プロフィール】

2016年、月刊ディアプラスにて『×××アレルギー』で漫画家デビュー。

翌2017年、デビューコミックス『シークレット×××』を上梓。

そのスピンオフ作品『セラピーゲーム絖隋戞悒札薀圈璽押璽 リスタート 銑Α戮魎泙瓩拭屮札薀圈璽押璽燹廛轡蝓璽困藁澤130万部を突破。

ほか代表作に和風ファンタジーBL『神様のウロコ´◆戮ある。

台湾で催事を行うなど、海外からも根強い人気を誇っている。

■番組概要

毎週水曜日 24:59〜25:29 日本テレビにて放送

配信：FODにて先行独占配信、TVerにて見逃し配信、Huluにて放送終了後1週間後から配信

脚本 齊藤よう 船曳真珠

監督 かとうみさと 八十島美也子

音楽 遠藤浩二

LGBTQ監修 白川大介

インティマシーコーディネーター 多賀公英

制作 植野浩之 青鹿敏明（DMM.com）

プロデューサー 丹羽理沙子 梅澤宏和 木之内安代（DMM.com） 大杉真美 三木和史（ビデオプランニング）

制作プロダクション ビデオプランニング

製作著作 2025「セラピーゲーム」製作委員会

■公式X： ＠therapygame_

■公式instagram： ＠therapygame_

■公式TikTok： ＠therapygame_