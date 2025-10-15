¡Ú¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡Û¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ë¥«¥Ã¥×ÌÍ¤«¤é¤¢¤µ¤ê¤Î»Ý¤ß¡Ö¤¢¤µ¤ê¤È¥¥à¥ÁÌ£ ¥Á¥²¤¦¤É¤ó¡×¤¬ÅÐ¾ì - ¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤â
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï10·î14Æü¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ë¡×¤Î¥«¥Ã¥×ÌÍ¾¦ÉÊ¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ë ¤¢¤µ¤ê¤È¥¥à¥ÁÌ£ ¥Á¥²¤¦¤É¤ó¡×(213±ß)¤òÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ë ¤¢¤µ¤ê¤È¥¥à¥ÁÌ£ ¥Á¥²¤¦¤É¤ó¡×(213±ß)
¡û²áµîºÇÂçµé¤Î¤¢¤µ¤ê¤Î»ÝÌ£
¡Ö»Ý¿É¥È¥ì¥ó¥É¡×¤¬¥«¥Ã¥×ÌÍÁ´ÂÎ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ÁØ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃËÀÁØ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯½÷ÀÁØ¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòº£¤Î»Ý¿É¥Ö¡¼¥à¤ÈÊª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢ÈþÌ£¤·¤¯¼êº¢¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Ë½÷ÀÁØ¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤«¤é¡¢Æ±¼Ò¤Ç¤Ï½÷À¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢¤è¤êÉý¹¤¤ÁØ¤Ë¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ë¤Î¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½÷À¤Î¹¥¤¤Ê¿É¤¤ÎÁÍý
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Ì£Á¹¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¤¢¤µ¤ê¤Ê¤É¤Îµû²ð¤Î»Ý¤ß¤òÍø¤«¤»¤¿»Ý¿É¤¤¥¥à¥Á¥Á¥²¥¹¡¼¥×¤¬ÆÃÄ¹¡£¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ë»Ë¾å¡¢²áµîºÇÂçµé¤Î¤¢¤µ¤ê¤Î»Ý¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢¿É¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ë ¤¢¤µ¤ê¤È¥¥à¥ÁÌ£ ¥Á¥²¤¦¤É¤ó¡×(213±ß)
¡ûÎÁÍý¸¦µæ²È¹Í°Æ¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô
ÎÁÍý¸¦µæ²È¤ÎMizuki¤µ¤ó¤¬¡¢Æ±¾¦ÉÊ¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤ò¹Í°Æ¤·¤¿¡£²ÈÄí¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤ßÊý¤¬¹¤¬¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û1.¤´ÈÓ¤ò²Ã¤¨¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸
¤ä¤ß¤Ä¤¥Á¥²¤¦¤É¤óßÖÈÓ
Æ±¾¦ÉÊ¤Î¥³¥¯¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò³è¤«¤·¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¤ä¤ß¤Ä¤¥Á¥²¤¦¤É¤óßÖÈÓ¡×¡£¤¿¤Þ¤´¤Ç¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤ò¡¢¤´¤ÞÌý¤ÇÉ÷Ì£¤âÂ¤·¤Æ¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
ºàÎÁ¤Ï¡¢¤¢¤µ¤ê¤È¥¥à¥ÁÌ£ ¥Á¥²¤¦¤É¤ó1¸Ä¡¢¿å170ml¡¢ÍÏ¤Íñ1¸ÄÊ¬¡¢²¹¤«¤¤¤´¤Ï¤ó150¡Á200g¡¢¤´¤ÞÌýÂç¤µ¤¸1/2¡¢¤Í¤®(¾®¸ýÀÚ¤ê)Å¬ÎÌ¡£
¡Ö¤ä¤ß¤Ä¤¥Á¥²¤¦¤É¤óßÖÈÓ¡×ºàÎÁ
ºî¤êÊý¤Ï¡¢¤Þ¤º¡¢¥Á¥²¤¦¤É¤ó¤ÎÃæ¿È¤ò¥Ý¥êÂÞ¤ËÆþ¤ì¡¢ÌÍËÀ¤Ê¤É¤Ç¤¿¤¿¤¤¤ÆºÙ¤«¤¯ºÕ¤¯¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤½¤ì¤È¿å¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¿åÊ¬¤¬Èô¤Ö¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£¿¿¤óÃæ¤ò¶õ¤±¤ÆÍÏ¤Íñ¡¢¤´¤Ï¤ó¡¢¤´¤ÞÌý¤ò²Ã¤¨¡¢¤Û¤°¤·¤Ê¤¬¤éßÖ¤á¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤Ã¤Æ¤Í¤®¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¤é¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£
¡Ö¤ä¤ß¤Ä¤¥Á¥²¤¦¤É¤óßÖÈÓ¡×ºî¤êÊý
¡û2.¥Ê¥ó¥×¥é¡¼¤ä¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤Ç¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯É÷¤Ë
¥È¥Þ¥È¤È¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤Î¥Á¥²¤¦¤É¤ó
¡Ö¥È¥Þ¥È¤È¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤Î¥Á¥²¤¦¤É¤ó¡×¤Ï¡¢¥È¥Þ¥È¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¢¤µ¤ê¤Î¤¦¤ÞÌ£¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢¥Ê¥ó¥×¥é¡¼¤ä¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯É÷¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¡£
ºàÎÁ¤Ï¡¢¤¢¤µ¤ê¤È¥¥à¥ÁÌ£ ¥Á¥²¤¦¤É¤ó1¸Ä¡¢Ç®ÅòÅ¬ÎÌ¡¢¥Ê¥ó¥×¥é¡¼¾®¤µ¤¸1¡¢¥È¥Þ¥È1/2¸Ä¡¢¥Ñ¥¯¥Á¡¼Å¬ÎÌ¡£
¡Ö¥È¥Þ¥È¤È¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤Î¥Á¥²¤¦¤É¤ó¡×ºàÎÁ
ºî¤êÊý¤Ï¡¢¥È¥Þ¥È¤ò¾®¤µ¤á¤Î³ÑÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤òÅ¬Åö¤ÊÂç¤¤µ¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£¥Á¥²¤¦¤É¤ó¤Î¥«¥Ã¥×¤ÎÆâÂ¦¤ÎÀþ¤Þ¤ÇÇ®Åò¤òÃí¤®¡¢5Ê¬ÃÖ¤¤¤¿¸å¡¢¥Ê¥ó¥×¥é¡¼¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¡¢¥È¥Þ¥È¤È¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ì¤Ð´°À®¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥È¥Þ¥È¤È¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤Î¥Á¥²¤¦¤É¤ó¡×ºî¤êÊý
