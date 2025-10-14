小さな赤ちゃん犬の可愛すぎるお出迎えが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で142万7000回再生を突破し、「猫派だけど可愛すぎる」「寄り道できない」「ニヤニヤしちゃう」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：帰宅したら、ドアの前で『赤ちゃん犬』が待ち構えていて…尊すぎる『おかえりなさい』】

パパが帰ってくる！！

Instagramアカウント「mochagram2025」の投稿主さんは、豆柴の『モカ』ちゃんと暮らしています。今回話題となったのは、モカちゃんが赤ちゃんだったころの一幕。仕事から帰ってくるパパを待ちわびているときのワンシーンです。

モカちゃんは、パパが入ってくる前から、リビングの扉の前でピョンピョン跳ねながら待ちわびていたそう。パパが近づいてくると、モカちゃんのテンションも上がります。小さな体であちこち走り回ったり飛び上がったりする姿に、思わず頬がゆるみます…♡

可愛いお出迎えにキュン♡

パパがリビングに入ってくると、モカちゃんは大急ぎで飛びついたそうです。「おかえり～！！」という声が聞こえてきそうなほど、嬉しそうにパパの膝に乗ったといいます。パパと数時間ぶりに触れ合えたモカちゃんは、ブンブンと尻尾を振って喜びを表現したそうです。

一方、モカちゃんに嬉しいお出迎えをされたパパも、嬉しさが止まらない様子。モカちゃんが飛びつくとすぐに腰を下ろし、しばらくの間ナデナデをしていたとか…。全身で喜んでくれるモカちゃんに、パパの仕事の疲れも癒えたことでしょう♡

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「こんなに懐かれたら早く帰ってきちゃうな」「お父さん冥利に尽きますね」「絶対道草できないヤツ」などさまざまなコメントが寄せられました。

市松人形との攻防戦

現在、モカちゃんは素敵な大人のお姉さんに！見た目もスマートになり、あどけなさはすっかりなくなりました。しかし、まだ怖がりな一面が残っているようです。

というのも、パパが市松人形を人に見立てて動かすと、へっぴり腰になって逃げ回ってしまうのだとか。ワンワンと勇ましく吠えてみるものの、謎すぎる存在に恐れをなしていたといいます。少し離れたところから威嚇するモカちゃんは、たまらない可愛さ…♡

これからたくさんの経験を積んで、さらに立派なわんこになることでしょう！

Instagramアカウント「mochagram2025」には、モカちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「mochagram2025」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。