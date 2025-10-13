ÆüËÜµî¤Ã¤Æ2Ç¯¡ÄÊì¹ñ¤ÇÄÏ¤ó¤À¡ÈÄºÅÀ¡É¡¡Ëº¤ì¤ÌÀ¾Éð¤Ø¤Î»×¤¤¡¢ÈôÌö¤òÀ¸¤ó¤À¸¶ÅÀ¡Ö39¡×
Âæ¹Ý¤Î¸âÇ°Äí¤¬Êì¹ñ¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ë
¡¡ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¡ÊCPBL¡Ë¤Ï6Æü¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ªÎ»¡£¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤ÏÂæ¹Ý¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¸âÇ°ÄíÆâÌî¼ê¤À¡£À¾Éð¤«¤éÊì¹ñ¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¤Æ2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢ÂÇÎ¨.328¤ÈÂÇ·â¤¬Âç¤¤¯ÈôÌö¤·¤¿¡£¹¥Ä´¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤È¡¢¥Ð¥Ã¥È¡¢ÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥àÎ¾ÌÌ¤Ç¤Î²þ³×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¡ÖÂæÏÑ¤Ç¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀ¾Éð¤òÂàÃÄ¡£²ñ¸«¤Ç¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£2024Ç¯6·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢Âæ¹Ý¥Û¡¼¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥óÃæÈ×¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¤¬¡¢8·î¤Î»î¹ç¤Ç¼éÈ÷¤ÎºÝ¤ËÂÇµå¤¬´éÌÌ¤òÄ¾·â¤·Âç¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤ÆÎ¥Ã¦¡£ÂæÏÑ¤Ç¤Î1Ç¯ÌÜ¤ÏËþÂ¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¤ÏÂæÏÑ¤ÎÌîµå¤Ë´·¤ì¤¿¤Î¤¬°ìÈÖÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£µîÇ¯¤Ï¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤«¤é¤Î»²²Ã¤Ç¥ê¥º¥à¤¬¤Ä¤«¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¥¥ã¥ó¥×¤«¤é1Ç¯ÄÌ¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¥Á¡¼¥à¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢½àÈ÷ÃÊ³¬¤«¤éËüÁ´¤Ê¾õÂÖ¤ÇÎ×¤á¤¿¤³¤È¤¬°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂÇ·âÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ÎÊÑ¹¹¤¬Å¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖµûÍë¥Ð¥Ã¥È¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤«¤é¥Ð¥Ã¥È¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Îµ°Æ»¤òÅª³Î¤Ë·è¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ë²Ì¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¤³¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ò»È¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥©¡¼¥à¤â¾¯¤·²þÁ±¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤Î®¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£º£µ¨ÅÓÃæ¤«¤é¡¢ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤Ç¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖµûÍë¥Ð¥Ã¥È¡×¤¬¹¥À®ÀÓ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤«¤é¡¢ÇØÈÖ¹æ¤ò¡Ö67¡×¤«¤éÀ¾Éð»þÂå¤ÈÆ±¤¸¡Ö39¡×¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎÈÖ¹æ¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ç¤¹¡£¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È¤³¤ÎÈÖ¹æ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤éÆëÀ÷¤ß¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¥º»þÂå¤ËËÍ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ø39¡Ù¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ï¼«Ê¬¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¤Þ¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¡£Ìá¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£ÆüËÜ¤Ç8Ç¯´Ö´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀÇØÈÖ¹æ¡Ö39¡×¤Ï¡¢º£µ¨¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ù¤¨¤ë³Î¤«¤ÊÅÚÂæ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂæÏÑ¤Ç¤âÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤ÏÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤Ç¤â¸ÅÁã¡¦À¾Éð¤Î»î¹ç¤ò·ç¤«¤µ¤º¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö15Ç¯¤â½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÆüËÜ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÉ¬¤ºÆüËÜ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ø´ÝµµÀ½ÌÍ¡Ù¤¬Îø¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¡¡Êì¹ñ¤Ç¤Î³èÌö¤òÌ´¸«¤Æ½Ï¹Í¤ÎËö¤ËÆüËÜ¤òÎ¥¤ì¤¿32ºÐ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇËá¤¾å¤²¤¿µ»½Ñ¤È·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢ÂæÏÑ¤Ç¿·¤¿¤ÊÂÇ·â¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¡£¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¡Ê¼ÄºêÍÍý»Þ / Yurie Shinozaki¡Ë