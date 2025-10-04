スヌーピーのようなお姿をしていたシーズーの赤ちゃん犬が…想像もできなかったまさかの成長過程は記事執筆時点で41万回を超えて表示されており、1.3万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：『誰が想像できた？』スヌーピーカラーの赤ちゃん犬→予想できなかった『まさかの成長過程』】

『誰が想像できた？』スヌーピーのような赤ちゃん犬が…

Xアカウント『@ShihTzu56060644』に投稿されたのは、シーズー「こちゃ」くんのお姿。生まれて間もない頃からの成長過程が話題になっているのです。

想像もできなかった成長過程が話題に

赤ちゃんの頃は、ツヤツヤで純白のお顔、そして真っ黒のお耳、頭頂部にちょこんとツノのように生えた黒い毛に黒い鼻。そのお姿は、スヌーピーにそっくりだったといいます。

成長と共にお顔立ちもハッキリしてきた頃、真っ白な毛に真っ黒なお耳、これからも多少の変化はあるものの、このままスヌーピーのような外見になるのかな…と、想像されていたという飼い主さん。

しかし…なんとこの後、想像もしなかった成長過程を見せてくれたというこちゃくん。

スヌーピーからごま塩柄、豆大福柄、チョコチップ柄、草間和代柄、マックフルーリー柄…と、真っ黒お耳は変わらないものの、お顔周りはハッキリとした柄が表れたといいます。

飼い主さんをも驚かせたこちゃくんが見せてくれた成長過程は、多くの人々に驚きと笑顔を届けることとなったのでした。

この投稿には「美味しそうだし、いいんじゃないですか♡」「二度美味しくなっちゃいましたね」「バリエーション多数ｗ」「全部可愛いですね」「めちゃくちゃ可愛い」など多くのコメントが寄せられています。

大家族の日常にほっこりの連続

こちゃくんは、3匹のシーズーさん、アメリカンコッカースパニエルさん、ヨークシャーテリアさんと共に暮らす大家族の一員。個性溢れるとっても賑やかな日常はとても愛くるしく、尊いもの。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らす大家族の日常は多くの人々に癒やしと笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@ShihTzu56060644」さま

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。