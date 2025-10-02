【史上初】金価格が「2万円」超に！“10万円”の予算で買うなら「アクセサリー・地金・ETF」どれがおすすめ？ メリット・デメリットを比較

アクセサリーとしての金

金のアクセサリーは、「身につけて楽しむ」ことができる点が大きな魅力です。ジュエリーショップに行けば、1万～10万円程度のネックレスやリングが見つかります。アクセサリーであれば日常的に使え、いざというときには下取りや買取に出せる安心感もあります。

一方で、資産として考えると注意が必要です。

アクセサリーの多くは18金（K18）で、純金（K24）に比べると含まれる金はおよそ4分の3しかありません。さらに、購入時にはデザイン料や加工費という付加価値が上乗せされるケースがあり、実際の金の価値より割高になりやすいのです。

しかし、売却時は基本的に地金部分の価値で査定されます。購入時に支払ったデザイン料や加工費は反映されにくいため、上乗せされていた分が高ければ高いほど、その分は戻ってきません。結果として、金相場が上がっても思ったほど高く売れないことになるのです。

アクセサリーで持つ場合は、資産形成の手段というより、「楽しみながら持つ」タイプの所有方法だといえるでしょう。



地金やコインとしての金

もっとも「資産らしさ」を感じられるのは、地金やコインではないでしょうか。10万円の予算があれば、2025年9月末の相場なら5グラム程度の小さなインゴットや金貨を購入できます。

地金やコインで購入する最大のメリットは、実物資産として手元に残せる点です。世界中どこでも換金可能で、金融危機やインフレ時にも強いとされます。

デメリットは保管方法です。自宅に置けば盗難リスクがあり、銀行の貸金庫を利用すれば手数料がかかります。また、小型のバーやコインは、1キログラムバーなどに比べて売買手数料が割高になる点にも注意が必要です。



ETFで投資する金

ETFは、証券会社の口座を通じて、株のように売買できる金融商品です。金価格に連動するETFを購入すれば、10万円どころか数千円からでも投資可能です。

メリットは、なによりも保管の手間がなく、売買のしやすさ（流動性）に優れていることでしょう。短期的に売買益を狙う投資スタイルにも向いています。

一方、実物資産ではないため、「いざというときに手元にある安心感」は得られません。また、金融システムに大規模なトラブルが発生したなどの場合、ETFは現金化に制限がかかる可能性もあるため、「守りの資産」としては地金に劣るといえそうです。



まとめ

金を10万円の予算で買うといっても、その形によって性質は異なります。



どれが正解というわけではなく、自分が金を「なぜ持ちたいのか」で選ぶことが重要です。ファッションとしても楽しみたいならアクセサリー、長期的な守りの資産なら地金、手軽に売買して投資効率を重視するならETFがいいでしょう。

それぞれの特徴を理解し、自分の目的に合った方法を選べるといいですね。



執筆者 : 竹下ひとみ

FP2級、日商簿記2級、宅地建物取引士、証券外務員1種