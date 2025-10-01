[9.30 欧州CLリーグフェーズ第2節](Aspmyra Stadion)

※28:00開始

<出場メンバー>

[ボデ・グリムト]

先発

GK 12 N. Haikin

DF 4 O. Bjørtuft

DF 5 ハイタム アレーサミ

DF 15 フレドリク・アンドレ・ビェルカン

DF 20 F. Sjøvold

MF 7 P. Berg

MF 19 S. Fet

MF 26 H. Evjen

FW 8 S. Auklend

FW 9 K. Høgh

FW 10 イェンス・ペッター・ハウゲ

控え

GK 1 J. Faye Lund

GK 45 I. Sjong

DF 2 V. Nielsen

DF 6 J. Gundersen

DF 25 I. Määttä

MF 11 O. Blomberg

MF 22 A. Klynge

MF 23 M. Riisnæs

FW 21 A. Helmersen

FW 30 M. Jørgensen

FW 77 M. Hansen

監督

Kjetil Knutsen

[トッテナム]

先発

GK 1 グリエルモ・ビカーリオ

DF 4 ケビン・ダンソ

DF 23 ペドロ・ポロ

DF 24 ジェド・スペンス

DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン

MF 15 ルーカス・ベリバル

MF 29 パペ・マタル・サール

MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール

FW 9 リシャルリソン

FW 22 ブレナン・ジョンソン

FW 28 ウィルソン・オドベール

控え

GK 31 アントニン・キンスキー

GK 40 ブランドン・オースティン

DF 13 デスティニー・ウドジェ

DF 33 ベン・デイビス

DF 66 マラキ・ハーディ

MF 6 ジョアン・パリーニャ

MF 7 シャビ・シモンズ

MF 14 アーチー・グレイ

MF 20 モハメド・クドゥス

MF 52 カラム・オルセシ

FW 44 デーン・スカーレット

監督

トーマス・フランク

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります