ボデ・グリムトvsトッテナム スタメン発表
[9.30 欧州CLリーグフェーズ第2節](Aspmyra Stadion)
※28:00開始
<出場メンバー>
[ボデ・グリムト]
先発
GK 12 N. Haikin
DF 4 O. Bjørtuft
DF 5 ハイタム アレーサミ
DF 15 フレドリク・アンドレ・ビェルカン
DF 20 F. Sjøvold
MF 7 P. Berg
MF 19 S. Fet
MF 26 H. Evjen
FW 8 S. Auklend
FW 9 K. Høgh
FW 10 イェンス・ペッター・ハウゲ
控え
GK 1 J. Faye Lund
GK 45 I. Sjong
DF 2 V. Nielsen
DF 6 J. Gundersen
DF 25 I. Määttä
MF 11 O. Blomberg
MF 22 A. Klynge
MF 23 M. Riisnæs
FW 21 A. Helmersen
FW 30 M. Jørgensen
FW 77 M. Hansen
監督
Kjetil Knutsen
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 4 ケビン・ダンソ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 24 ジェド・スペンス
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 15 ルーカス・ベリバル
MF 29 パペ・マタル・サール
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
FW 9 リシャルリソン
FW 22 ブレナン・ジョンソン
FW 28 ウィルソン・オドベール
控え
GK 31 アントニン・キンスキー
GK 40 ブランドン・オースティン
DF 13 デスティニー・ウドジェ
DF 33 ベン・デイビス
DF 66 マラキ・ハーディ
MF 6 ジョアン・パリーニャ
MF 7 シャビ・シモンズ
MF 14 アーチー・グレイ
MF 20 モハメド・クドゥス
MF 52 カラム・オルセシ
FW 44 デーン・スカーレット
監督
トーマス・フランク
※28:00開始
<出場メンバー>
[ボデ・グリムト]
先発
GK 12 N. Haikin
DF 4 O. Bjørtuft
DF 5 ハイタム アレーサミ
DF 15 フレドリク・アンドレ・ビェルカン
DF 20 F. Sjøvold
MF 7 P. Berg
MF 19 S. Fet
MF 26 H. Evjen
FW 8 S. Auklend
FW 10 イェンス・ペッター・ハウゲ
控え
GK 1 J. Faye Lund
GK 45 I. Sjong
DF 2 V. Nielsen
DF 6 J. Gundersen
DF 25 I. Määttä
MF 11 O. Blomberg
MF 22 A. Klynge
MF 23 M. Riisnæs
FW 21 A. Helmersen
FW 30 M. Jørgensen
FW 77 M. Hansen
監督
Kjetil Knutsen
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 4 ケビン・ダンソ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 24 ジェド・スペンス
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 15 ルーカス・ベリバル
MF 29 パペ・マタル・サール
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
FW 9 リシャルリソン
FW 22 ブレナン・ジョンソン
FW 28 ウィルソン・オドベール
控え
GK 31 アントニン・キンスキー
GK 40 ブランドン・オースティン
DF 13 デスティニー・ウドジェ
DF 33 ベン・デイビス
DF 66 マラキ・ハーディ
MF 6 ジョアン・パリーニャ
MF 7 シャビ・シモンズ
MF 14 アーチー・グレイ
MF 20 モハメド・クドゥス
MF 52 カラム・オルセシ
FW 44 デーン・スカーレット
監督
トーマス・フランク
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります