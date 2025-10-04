この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「内見ゴリラの持ち家ジャパン」が公開した動画「【駅近4400万】ガチで住みたい家を宅建士に営業してみた。」で、出演者のゴリラさんと宅建士のテラさんが錦糸町の築46年・リノベーション済みマンションを内見。4,480万円という価格の物件に対し、二人のリアルな価値観がぶつかり合った。



物件の魅力は、なんといっても「錦糸町駅徒歩7分」という好立地と価格設定。ゴリラさんは「安い！」と熱弁し、2023年にリノベーションされたばかりの美しい内装を紹介。特に、間接照明を多用したモダンなデザインや、約20平方メートルもの広さを誇るL字バルコニーを前に「BOOM！」と叫ぶなど、興奮を隠せない様子を見せた。



一方で、宅建士のテラさんはプロの視点から冷静に物件を分析。「なんか気が悪い」という第一印象から始まり、築46年という「旧耐震基準」のリスクや「オートロックなし」のセキュリティ面を懸念点として指摘した。しかし、これに対しゴリラさんは「地震が怖くて家買えっかよ！」「Time is Money. 安全なんか捨てちまえ、時間を取れ」と独自の哲学で反論。購入者目線の“夢”と専門家目線の“現実”が交錯するやりとりとなった。



最終的にテラさんが下した評価は、意外にも「マジ推し度５」。治安や耐震性といった懸念を上回るほどの価格の安さ、立地の良さ、リノベーションの質を高く評価した。動画では、都心の築古リノベ物件を選ぶ際のリアルな判断基準が伝わる内容となっている。



