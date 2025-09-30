【ソウル＝依田和彩】北朝鮮の金先敬（キムソンギョン）外務次官（国際機構担当）は２９日、国連総会の一般討論演説で「核を絶対に放棄せず、いかなる場合であれ、この立場を撤回することはない」と述べ、非核化に応じない姿勢を強調した。

北朝鮮から派遣された高官が一般討論演説に登壇するのは２０１８年の李容浩（リヨンホ）外相以来、７年ぶり。１９年以降は金星（キムソン）国連大使が登壇していた。

金次官は演説で、北朝鮮に非核化を求めることは「主権や生存権を放棄し、憲法を破れというのと同じだ」と反発し、核・ミサイル開発の正当性を訴えた。

北朝鮮の核・ミサイルの脅威に対応するための日米韓３か国の共同訓練などにも言及し、「朝鮮半島情勢を極度に緊張させた」と非難。「米国と同盟国の侵略の脅威に比例し、我々の物理的な戦争抑止力が強化されたため、朝鮮半島地域の力の均衡が保障されている」と一方的に主張した。

北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記は今月、平壌（ピョンヤン）で行われた最高人民会議での演説で、非核化は「絶対にあり得ない」と強調し、米側から非核化の要求がなければ、対話に応じる可能性を示していた。