心のこもった相続で生前の苦労や面倒も報われるかもしれないワケ

顔の知らない父からの遺産相続

また、終わり良ければすべて良し、というわけではないが、生前の家族関係が良好でなくても、相続を機にしっかり過去を清算することで、人生の悔いを減らすことができる。

静岡県在住の公務員・島村信二さん（仮名・43歳）の両親は、信二さんが生まれてすぐに離婚し、父はすぐにほかの女と再婚して隣県へ去っていった。母の朝子さんに引き取られた信二さんは、父の顔が記憶にない。だから、40年以上経ったある日、母から父の死を知らされたときも何の感慨もわかなかった。

だが、後日、遺言執行者である行政書士より遺言書が送られてきてびっくりした。生まれてからほとんど顔を合わせなかった前妻の子である自分に、父が500万円を相続させると書いていたのだ。さらに遺言書の付言事項には「養育費もろくに払えず、お前に何も残してやれなかった。せめて受け取ってほしい」と、父の気持ちが添えられていた。

父に財産があったとしても今の家族に残すだろうし、そもそも自分が相続人になるなどと考えてもみなかった信二さんは、ただただ驚いた。

後日、行政書士に聞いたところ、父は晩年、信二さんのことをしきりに気にかけ、会いたがっていたという。信二さんにとって、遺言書にある付言事項が、言葉も交わしたことのない父からの、最初で最後のメッセージとなった。信二さんは顔のわからない父に心の中で小さく感謝をした。

死んだ義母からまさかの贈り物

一般的に法定相続人は妻や子、血縁のある親族などに定められているが、遺言書を書いて遺贈すれば、生前世話になった義理の家族にも一部相続することができる。

山口県に住む牧村美代子さん（仮名・63歳）は、老いが目立つようになった義母の昭子さんの介護のため、10年前に夫とともに引っ越してきた。足腰の弱い義母のために家の中で杖となったり、外出で車を出したりと、献身的に介護をしてきた美代子さんだったが、3年前に昭子さんが階段を降りそこなって骨折、そのまま寝たきりになり、体調を崩してしまった。

その間も、シモの世話などを嫌がる夫を横目に、美代子さんは実子以上に献身的に介護をして最期を看取った。

葬式の後、義母が生前に実の息子と娘のほかに、本来相続する立場にない自分のために300万円を遺贈すると遺言書に書き記していたことが判明。美代子さんは遺言執行者である行政書士に、本当に自分がもらってもいいのか尋ねたところ、「昭子さんは息子に託したところで、ちゃんと嫁の美代子さんに渡してくれるか不安だからと、直接遺言書に書き残すことに決められたんです」と伝えられた。

感謝の言葉をかけられたことがほとんどなかったこともあり、美代子さんは義母の心遣いに、長年の介護が報われた思いがして、喜びを感じた。

日本相続知財センターの鹿内幸四朗氏はこう述べる。

「財産の大部分は不動産が多く、お金が少なく分けにくい（遺産分割しにくい）家庭ほど、遺言などを準備しないと後でもめやすい。判断能力のあるうちにどんな対策をすべきか考え、整理し、準備することが大切だと考えています」

天国で残された家族の骨肉の争いを見ないためにも、生前からの準備は大切なのだ。

