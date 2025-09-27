「パフォーマンスへの情熱と愛」が活動の支え

華やかな応援パフォーマンスに日本のファンからも熱視線が向けられ、年々注目度が増す台湾プロ野球6球団のチアリーダー。台湾プロ野球チアの先駆けであり、台湾独自の応援スタイルの礎を築いた「Rakuten Monkeys」専属チアリーダー「Rakuten Girls」の2025シーズンメンバーに一問一答を実施。メンバーの素顔が垣間見えるさまざまな回答を紹介する。

今回紹介するのは、背番号77・曲曲（チュウチュウ）さん。7月25日生まれ、166センチ、趣味は音楽と旅行。活動13年目のベテランで、2019、2020、2023年には副キャプテン、今季2025年はキャプテンとしてチームを牽引する。

Rakuten Girls加入前はダンサーとして活動していた曲曲さん、活動継続の理由は「パフォーマンスへの情熱と愛」。「チアリーダーの生活は毎日挑戦に満ち溢れており、同時にパフォーマンスを向上させる機会も与えてくれます」と熱意を口にした。

「集団の中での人間関係」に自信

◯自分の性格を一言で表すと？

「自分の心に従います」

◯得意なことは？

「集団活動のなかで人間関係を維持するのが得意」

◯苦手なことは？

「スピーチが苦手」

◯「〇〇」が大好き！

「旅行が好き」

◯リラックスしたいときには何をする？

「家でゆっくりする」

◯人生の最後に食べたいものは？

「スイーツ！」

◯苦手な食べものは？

「玉ねぎ、生姜、ニンニク」

◯生まれ変わったら何になりたい？

「また人間がいい！」

◯携帯の待受画像は？

「パンダ」

球場グルメは「仙草ゼリーかき氷」推し

◯つい買ってしまうものは？

「美容製品」

◯いつも持ち歩いているものは？

「コンシーラー」

◯人生で1番感動したことは？

「私を無条件に、そして静かに支えてくれる人々がいるということ」

◯Rakuten Girlsとして活動していなかったら何をしてると思う？

「きっとパフォーマーとして活動していると思います」

◯お気に入りの美容グッズは？

「韓国のメイクキープミスト激推しです」

◯美容を維持するためにやっていることは？

「ダイエットはずっとしています」

◯日本で印象に残っていることは？

「富士山。本当に美しくて雄大でした」

◯桃園国際野球場でのおすすめのグルメやおすすめの楽しみ方は？

「一番のおすすめは仙草ゼリーかき氷！ 夏にぴったり」

◯2025シーズンの意気込みを聞かせて！

「今シーズンのRakuten Girlsにおいて、キャプテンとしての責任と義務を全うしたいです。全員で双方向のコミュニケーションを図りながら、調和と団結を保ち、全員の求心力を維持していきたいと思います」（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）