美人台湾チアが忘れぬ“日本の観光地”「本当に美しい」 13年間捧げる情熱「心に従います」
「パフォーマンスへの情熱と愛」が活動の支え
華やかな応援パフォーマンスに日本のファンからも熱視線が向けられ、年々注目度が増す台湾プロ野球6球団のチアリーダー。台湾プロ野球チアの先駆けであり、台湾独自の応援スタイルの礎を築いた「Rakuten Monkeys」専属チアリーダー「Rakuten Girls」の2025シーズンメンバーに一問一答を実施。メンバーの素顔が垣間見えるさまざまな回答を紹介する。
今回紹介するのは、背番号77・曲曲（チュウチュウ）さん。7月25日生まれ、166センチ、趣味は音楽と旅行。活動13年目のベテランで、2019、2020、2023年には副キャプテン、今季2025年はキャプテンとしてチームを牽引する。
Rakuten Girls加入前はダンサーとして活動していた曲曲さん、活動継続の理由は「パフォーマンスへの情熱と愛」。「チアリーダーの生活は毎日挑戦に満ち溢れており、同時にパフォーマンスを向上させる機会も与えてくれます」と熱意を口にした。
「集団の中での人間関係」に自信
◯自分の性格を一言で表すと？
「自分の心に従います」
◯得意なことは？
「集団活動のなかで人間関係を維持するのが得意」
◯苦手なことは？
「スピーチが苦手」
◯「〇〇」が大好き！
「旅行が好き」
◯リラックスしたいときには何をする？
「家でゆっくりする」
◯人生の最後に食べたいものは？
「スイーツ！」
◯苦手な食べものは？
「玉ねぎ、生姜、ニンニク」
◯生まれ変わったら何になりたい？
「また人間がいい！」
◯携帯の待受画像は？
「パンダ」
球場グルメは「仙草ゼリーかき氷」推し
◯つい買ってしまうものは？
「美容製品」
◯いつも持ち歩いているものは？
「コンシーラー」
◯人生で1番感動したことは？
「私を無条件に、そして静かに支えてくれる人々がいるということ」
◯Rakuten Girlsとして活動していなかったら何をしてると思う？
「きっとパフォーマーとして活動していると思います」
◯お気に入りの美容グッズは？
「韓国のメイクキープミスト激推しです」
◯美容を維持するためにやっていることは？
「ダイエットはずっとしています」
◯日本で印象に残っていることは？
「富士山。本当に美しくて雄大でした」
◯桃園国際野球場でのおすすめのグルメやおすすめの楽しみ方は？
「一番のおすすめは仙草ゼリーかき氷！ 夏にぴったり」
◯2025シーズンの意気込みを聞かせて！
「今シーズンのRakuten Girlsにおいて、キャプテンとしての責任と義務を全うしたいです。全員で双方向のコミュニケーションを図りながら、調和と団結を保ち、全員の求心力を維持していきたいと思います」（「パ・リーグ インサイト」編集部）
（記事提供：パ・リーグ インサイト）