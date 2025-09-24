STARTO ENTERTAINMENTのアイドルグループHey! Say! JUMPの伊野尾慧が“番宣”もないまま日本テレビ系列の番組に大量出演し、ファンの間で話題となっている。

「9月23日に放送された、日テレの全9番組が参加したグルメ番組の祭典『THEグルメDAY』。そのなかで伊野尾さんは、22年ぶりに復活した伝説の料理番組『モグモグGOMBO』のロケに“助っ人”として参加していたのです。

通常、男性アイドルが特番に出演する際は、ライブや新曲、新番組などなんらかの“告知”をするもの。しかしとくに新情報が明かされることもなく出番は終了しました。9月22日に最終回を迎えた『開演まで30秒!THEパニックGP』には、芸人が奮闘する様子を見るゲストとして登場。途中で千鳥・大悟さんに指名されて即興コントに参加するなど活躍していましたが、こちらも“ノー告知”でした」（芸能記者）

9月18日放送の『ぐるぐるナインティナイン2時間SP』では、9年ぶりに「ゴチになります！」に参戦。さすがに何かあるかと思いきや、同じくVIPチャレンジャーの1人として登場した桜田ひよりが、来月スタートの新水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』の告知をしたものの、伊野尾からは何の知らせもなかった。

このナゾの大量露出にX上では熱心なファンから

《連日番宣でもなく日テレに出まくる伊野尾くんほんまに謎》

《日テレにすんごい伊野尾くんの顔が好きなおじさんがいるのかもしれない》

《なんで伊野尾さん祭なの？》

といった疑問の声があがっている。

「じつは日テレだけではなく、8月30日と9月6日の2週にわたり、フジテレビの『相葉◎×部』にも出演し、相葉雅紀さんと共演していましたが、特に告知もなく終わってます。彼が所属するSTARTO社には、今やAぇ! groupやなにわ男子など、売り出したい若手の後輩グループもいる中、なぜ今、伊野尾さんがこれほど出演しているのか謎ですね。

そんななか、一部のファンが噂しているのが、本当は新曲もしくはアルバムリリースなどの告知が予定されていたのではないかというもの。8月28日、メンバーの中島裕翔さんが、公式サイトでの発表とともに“即日脱退”しました。この兼ね合いで、グループの活動になんらかの支障が生じていることも否定できません」（芸能プロ関係者）

実際ファンはこんな声を寄せている。

《ほんとはアルバムの番宣だったんかな…》

《本当はアルバムの宣伝あったけど裕翔の急な卒業でアルバム発表遅れてるってポスト見て妙に納得》

《やっぱりCDが撮り直しになったとしか思えない》

という投稿が多数見られ、様々な憶測が飛び交っている。

「もし、中島さん込みの新曲やアルバムを発売する予定だったとしたら、確かに該当部分がカットされていてもおかしくはないですね。メンバーが脱退した以上、発売するわけにはいかないですから、急遽中止したという可能性はあるでしょう。ただ、波風を立てないためにも本人が“真相”を語る日はやってこないでしょう。

ファンは、バラエティで伊野尾さんが活躍する姿を楽しめてよかったと捉えておくことが幸せなのではないでしょうか」（芸能ジャーナリスト）

こうした憶測が生まれるほど、前代未聞の脱退劇だったというわけだ。