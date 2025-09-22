ワイルドカードシリーズから先発登板か

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が、大谷翔平投手をポストシーズンのワイルドカードシリーズで先発起用する方針を固めた。22日に配信された「ABEMA」のインタビュー企画「おはようロバーツ」の中で明らかにした。

ドジャースは既に13年連続となるポストシーズン進出を決めており、地区優勝にはマジック3としている。既に優勝を決めた東地区のフィリーズと中地区のブルワーズより勝率が劣るため、ワイルドカードシリーズからの戦いが濃厚となっている。

ポストシーズンの大谷の起用法について問われたロバーツ監督は「プレーオフでは先発を託したい。翔平はワイルドカードの試合で先発をする予定」と明かした。さらに「そうすると、彼には3〜5日のオフが必要。なのでブルペンで待機することはできない」と述べ、リリーフでの起用には否定的な見解を示した。

一方で「でも彼のメンタルはクローザー向き。彼は相手を打ち負かそうという強い精神を持っているし、素晴らしい速球と変化球も持っている。三振も取れるし、あまり四球も出さない。重要な局面でも恐れない。クローザーのメンタルを持っている」と抑えとしての適性があることは認めた。

大谷を抑えで起用するには、アンドリュー・フリードマン編成本部長、ブランドン・ゴームズGM、大谷本人、トレーナー、医師、代理人の全員の同意が必要だと説明。「彼がリリーフで投げるとしたら、決定的な試合でだと思う。ポストシーズンはクレイジーなことが起こるから大谷がリリーフ登板することはなくはない」と述べ、可能性自体は否定しなかった。（Full-Count編集部）