¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×¥é¥×¥é¥¹¡¦¥À¡¼¥¯¥Í¥¹¡¢¥³¥é¥Ü´ë²è¤Ë¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×¡Ö¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹»¡×¤Ê¤ÉÈ¢³°¤ÎÍ§¿Í¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¡¡¿ÍÌ®¤Î¹¤µ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼
¡¡¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×½êÂ°¤Î¥é¥×¥é¥¹¡¦¥À¡¼¥¯¥Í¥¹¤µ¤ó¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¤ÎÅÆÅÄ¤Ú¤³¤é¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¥³¥é¥Ü´ë²è¡Ö¡ÚµÕÆÌ¡Û°ì½µ´Ö´ë²è4ÆüÌÜ¡ªÌëÃæ¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¡Øº£¤«¤é¥ª¥Õ¥³¥é¥Ü¡Ù¤·¤è¤¦¤ÈÅÅÏÃ¤·¤¿¤é²¿¿ÍÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ò³«ºÅ¡£¤½¤Î¿ÍÌ®¤Î¹¤µ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×¡Ö¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹»¡×¤Ê¤ÉÈ¢³°¤«¤é¥é¥×¥é¥¹¤µ¤ó¤ÎÍ§¿Í¤¬ÅÐ¾ì
¡¡ËÜ´ë²è¤Ï¡¢¥é¥×¥é¥¹¤µ¤ó¤È¤Ú¤³¤é¤µ¤ó¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍ§¿Í¤Ë¡Öº£¤«¤é¥ª¥Õ¥³¥é¥Ü¤·¤è¤¦¡©¡×¤È¥¢¥Ý¤Ê¤·¤ÇÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢OK¤ò¤â¤é¤¨¤¿¿Í¿ô¤ò¶¥¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¥é¥×¥é¥¹¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×¤ÎËÜ´Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤µ¤ó¤ä¥¢¥ó¥¸¥å¡¦¥«¥È¥ê¡¼¥Ê¤µ¤ó¡¢¡Ö¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹»¡×¤Î·ª¶ð¤³¤Þ¤ë¤µ¤ó¡¢²»Îîº²»Ò¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢¥Û¥í¥é¥¤¥Ö³°¤Î¿Íµ¤VTuber¤¿¤Á¤ËÏ¢Íí¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÍ§¿Í¤«¤é²÷Âú¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë´ë²è¸å¡¢¥é¥×¥é¥¹¤µ¤ó¤Ï»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Í§¿Í¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¡¢¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡ÖÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤Í¡×¡Ö¤Þ¤¿Í·¤Ü¡×¤Ê¤É¤È´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ÍÌ®¤Î¹¤µ¤ÈÎéµ·Àµ¤·¤µ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥é¥×¤Á¤ã¤ó¤ÏÍ§Ã£Â¿¤¯¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¤Ê¤¡¡×¡ÖÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¿ÍÂ¿¤¯¤ÆÆó¿Í¤È¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤ó¤Í¤§¡×¡Ö¥é¥×ÍÍ¤é¤·¤¤¡¢¸ÄÀÅª¤Ç¥«¥ª¥¹¤Ê´ë²è¡×¤Ê¤É¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
°úÍÑ¡§YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖPekora Ch. ÅÆÅÄ¤Ú¤³¤é¡×
