¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦FOD¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤Î´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥æ¡¼¥¹(My Youth)¡Ù¤¬¡¢FOD¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥¸¥¢¥É¥é¥ÞÉôÌç¤Ç¤Î»ëÄ°¿ô(ÇÛ¿®¤«¤é10Æü»þÅÀ)¤ÇÎòÂåºÇ¹âµÏ¿¤ò¹¹¿·¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Âè1ÏÃ¤¬ÌµÎÁÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥æ¡¼¥¹¡Ù
´Ú¹ñ¤Ç9·î5Æü¤ËÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏFOD¤ÇÆ±Æü¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥æ¡¼¥¹(My Youth)¡Ù¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥È¥Ã¥×ÇÐÍ¥¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®¤È¼ÂÎÏÇÉ½÷Í¥¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥Ò¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÀÄ½Õ¥í¥Þ¥ó¥¹ºîÉÊ¡£ÇÛ¿®Ä¾Á°¤Î8·î29Æü¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦À¾Éð¿·½ÉPePeÁ°¹¾ì¤Ë¼ç±é¤Î2¿Í¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐÃÅ¤·¡¢2,000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤Û¤«¡¢·ÃÈæ¼÷¥¬¡¼¥Ç¥ó¥ë¡¼¥à¤Ç¤Î¥É¥é¥Þ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¿·Âçµ×ÊÝ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥¸¥ã¥Ã¥¯¼Â»Ü¤Ê¤É¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊËÜºî¤¬¡¢19Æü¤«¤éÂè1ÏÃ¤Î¶ÛµÞÌµÎÁÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¡£Æ±Æü23»þ35Ê¬¤«¤é¤ÏÂè5ÏÃ¡¢6ÏÃ¤ÎÇÛ¿®¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¢£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¤«¤Ä¤Æ»ÒÌòÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·ÝÇ½³¦¤òµî¤ë¤³¤È¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ï¾®Àâ²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëËµ¤é¥Õ¥é¥ï¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÆ¯¤¯¥½¥ó¥¦¡¦¥Ø(¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®)¡£¤Ä¤é¤¯¶ì¤·¤¤ÀÄ½Õ»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¥Ø¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿½éÎø¤Î¿Í¥½¥ó¡¦¥¸¥§¥è¥ó(¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥Ò)¤ÎÆÍÁ³¤ÎË¬Ìä¤Ë¤è¤ê10Ç¯°Ê¾å¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¡£ºÆ²ñ¤Î´ò¤·¤µ¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¡¢¥Ø¤Ï¥¸¥§¥è¥ó¤ÎË¬Ìä¤ÎÍýÍ³¤¬¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯Èà½÷¤Î»Å»ö¤Î¾º¿Ê¤Î¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¶ì¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥¸¥§¥è¥ó¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤éºÆ¤Ó2¿Í¤Î»õ¼Ö¤¬²ó¤ê»Ï¤á¤ë¡£
¡û¢£Âè1ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¤«¤Ä¤Æ¤Ï»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥í¡¼¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à¥Ø¡£¤¢¤ëÆü¡¢¼«¿È¤Î²Ö²°¤ÎÁ°¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¹â¹»»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦¥¸¥§¥è¥ó¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÍµÊ¡¤Ê²È¤Î¤ª¾îÍÍ¤À¤Ã¤¿Èà½÷¤â¡¢º£¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êË×Íî¤·¡¢¥Õ¥£¥ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥Á¡¼¥àÄ¹¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯°ì¼Ò°÷¤Ë¡£Ã´ÅöÇÐÍ¥¥Æ¥ê¥ó(¥¤¡¦¥¸¥å¥ß¥ç¥ó)¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¿Ê½Ð¤Î¤¿¤á¡¢Èà½÷¤Ï¥Ø¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Ä¹¤¤Ç¯·î¤ò·Ð¤ÆºÆ¤Ó´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿2¿Í¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤ÎºÆ²ñ¤Ï¡¢²û¤«¤·¤µ¤È¶¦¤Ë²¹¤«¤¤°§»¢¤ò¸ò¤ï¤»¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡½¡½¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
ÇÛ¿®Ä¾Á°¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®¤Ï¡Ö½©¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥æ¡¼¥¹¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¾ð¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥Ò¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤»×¤¤½Ð¤ò¤³¤³ÆüËÜ¤Çºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿¤³¤ÎºîÉÊ¤òºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³§¤µ¤ó¤Î¶»¤ÎÃæ¤ËÄ¹¤¯»Ä¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)SLL Joongang Co.,Ltd all rights reserved.
