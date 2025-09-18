「いまだに広告出してる」ステンドグラス細工のトラブル次々と…象に続き犬猫ランプも　届いたのは広告と“別物”「かわいくない」“粗悪品”　販売元に電話番号記載なし

色鮮やかにきらめくステンドグラス細工のランプを注文すると、画像とは大違いの粗悪品が届くトラブル。

「イット！」には、購入者からの落胆の声が次々と寄せられています。

きらびやかなステンドグラス製のゾウとは似ても似つかない別物が届いたというトラブルに続き、それぞれ約3万5000円の品が大幅値下げといううたい文句に引かれ、犬や猫のランプを3つ買ったことを「粗悪品ですよね。全然色も違うし、すごく雑でしたし」と悔やむ女性。

さらには、ぽっかりと開いた心の隙間につけ込まれるように購入してしまったという女性もいました。

ダックスフントのランプを購入した女性：

亡くなった愛犬への思いとかもあって、身近にオブジェを置きたいなと。

愛犬のダックスフントと暮らしている50代の女性。

7年前に息を引き取った先代の「稜くん」をしのぶため、ランプを購入したといいます。

しかし届いたのは、広告の写真とは似ても似つかない代物でした。

ダックスフントのランプを購入した女性：

素材は樹脂ですね。はらわたが煮えくりかえるほど腹が立ってますね。何よりもこのかわいくない顔が嫌でした。“怒りマックス”ですよね。

約7000円で購入したランプが広告のステンドグラス細工とは大違いだと嘆く女性。

販売元のホームページを確認すると、前回放送したゾウのランプの販売元とそっくりでした。

電話番号の記載はなく、返品を逃れるため購入額の一部返金などを申し出る手法も前回の販売元と同様でした。

ダックスフントのランプを購入した女性：

（返品の）手続きを考えたら泣き寝入りしかない。いまだに広告を出してる。これ以上被害者を出すのは本当にやめてほしい。