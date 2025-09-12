AKB48平田侑希、ミニスカY2Kコーデに熱視線「ギャル感あって可愛い」「ビジュ強い」
【モデルプレス＝2025/09/12】AKB48の平田侑希が11日、自身のInstagramを更新。「Y2K」と呼ばれる2000年前後のテイストを取り入れたカジュアルな着こなしを披露し、反響が寄せられている。
【写真】AKB48人気メンバー、ギャル感増し増しのミニスカY2Kコーデ
平田は「Y2Kコーデ ど〜？？」とフォロワーに問いかけ、デニムミニスカートとデニムブーツを合わせたY2K風スタイリングを披露。「トップス パワパフなのかわいいでしょー」と2000年代に流行ったアニメ「パワーパフガールズ」のキャラクターが描かれたお気に入りのアイテムを紹介している。
この投稿に、ファンからは「ギャル感あって可愛い」「ビジュ強い」「Y2Kコーデ似合ってる」「スタイル抜群」「パワパフ懐かしい」「トレンド感ある」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆平田侑希、Y2Kコーディネートを披露
