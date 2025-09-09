Yostarは、通販サイト「Yostar OFFICIAL SHOP ONLINE」にてAndroid/iOS用シューティングRPG「アズールレーン（アズレン）」の8周年を記念したグッズを受注販売している。期間は10月5日23時59分まで。

「アズレン」が8周年を迎えることを記念した多数のグッズが販売される。9月6日と7日にはイベント「アズレンEXPO -アズールレーン 8th Anniversary-」が開催されたが、こちらのビジュアルを使ったタペストリーをはじめ、ボルチモアやヤーデの抱き枕カバーなどセクシーなアイテムが販売。

さらに、きせかえを楽しめる尾張、ソビエツキー・ソユーズのアクリルスタンドや、デ・ゼーヴェン・プロヴィンシェンとフリードリヒ・デア・グローセの濡れ透けお風呂ポスターセット。さらに、スマートフォンなどに付けて使える「揺れ尻（ソビエツキー・ソユーズ）」や「揺れ胸（モガドール）」など非常にユニークなアイテムが多数ラインナップされている。

「8周年をお祝いして」8周年タペストリー 価格：3,300円

描き下ろし抱き枕カバー(ボルチモア) 価格：13,200円

描き下ろし抱き枕カバー(ヤーデ) 価格：13,200円

「こんばんは...せんせー...!」アクリルスタンド(アンカレッジ) 価格:1,980円

「シリアスになにか落ち度が...?」アクリルスタンド(シリアス) 価格:1,980円

「指揮官を誘い込む罠」アクリル BOX(ロイヤル・フォーチュン) 価格：3,300円

「共感覚の落とし穴」アクリル BOX(ファンシー) 価格：3,300円

「普段着スタイル?」着せ替えアクリルスタンド(尾張) 価格：2,530円

「ワイヤード・スレイヤー」着せ替えアクリルスタンド(ソビエツキー・ソユーズ) 価格：2,530円

濡れ透けお風呂ポスターセット(デ・ゼーヴェン・プロヴィンシェン/フリードリヒ・デア・グローセ) 価格：4,000円

「艦船表情色々」表情変え面子 価格：2,200円

「指揮官さまのコレクションだわぁ♪」描き下ろしマウスパッド、タペストリーセット(ゴールデン・ハインド) 価格：7,000円

「製品化ヨシ」アドミラル・ナヒーモフぬいぐるみ 価格：5,000円

JUUS アクリル時計 価格：5,000円

8周年パスケース(カード付き) 価格：2,640円

揺れ尻(ソビエツキー・ソユーズ) 価格：3,850円

揺れ胸(モガドール) 価格：3,850円

さらに購入特典として「アズールレーン」8周年記念グッズ通販商品を購入した人には1注文ごとに「アンカレッジのつうほうシール」がプレゼントされる

