ºå¿ÀÍ¥¾¡¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¡ÈÂçÊª¡É¡Ö¤¤¤¿¤ó¤ä¡×¡¡´ÑÀïÊó¹ð¤ËÃíÌÜ¡Ä¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¡×
¶ÀÍ¥æÆ¤µ¤ó¤¬ºå¿À¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿
¢£ºå¿À 2¡¼0 ¹Åç¡Ê7Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ºå¿À¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¸½ÃÏ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤¿¡ÈÂçÊª¡É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡¦¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»Ò76¥¥íµé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¶ÀÍ¥æÆ¤µ¤ó¤¬¡¢7Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¶À¤µ¤ó¤Ïºå¿À¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤ËºäËÜÀ¿»ÖÏºÊá¼ê¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¡¢¼ê¤Ë¤ÏÌÚÏ²À»ÌéÆâÌî¼ê¤Î¥¿¥ª¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ»î¹ç¤ò´ÑÀï¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡ª¡¡ºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤ËÎ©¤Á²ñ¤¨¤Æ¹¬¤»!!¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¡¢¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÃíÌÜ¡£¡Ö¤ä¤Ï¤ê¡¢¾¡Íø¤Î½÷¿À¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¤Í¡ª¡×¡Ö¤¨¡¢¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í!!¡×¡ÖÌÚÏ²¤Î³èÌö¤Ë½÷¿À¤¢¤ê!!¡¡±þ±ç¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯²Ä°¦¤¤!!¡¡¤½¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¶À¤µ¤ó¤Ï2023Ç¯9·î¤Ë¤â¹Ã»Ò±à¤Ç»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤¿¸×ÅÞ¡£X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡Öº£ÅÙ¤Ï»ä¤ÎÈÖ!!¡×¤È¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºå¿À¤ÎÍ¥¾¡¤«¤éÂç¤¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë