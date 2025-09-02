万博の空へブルーインパルス再飛行！ドキュメンタリー７、パイロットたちの120日間に密着【関西・大阪万博】
©テレビ大阪
「目立たずとも私たちの生活に貢献をしている人たち」、「社会的に弱い立場の人に寄り添い、一緒に歩む人たち」。日頃のニュース取材の中で見つけたそんな人々にスポットライトを当てたドキュメンタリー番組「ドキュメンタリー７」。第30回は、「大阪・関西万博」でふるさとの空を舞うという夢に挑んだ大阪出身のブルーインパルス・最年少パイロット、松浦翔矢さん(30)とその仲間たちの120日間に迫った番組を、2025年8月30日(土)に放送した。
■第30回『Trust in Blue 〜万博のブルーインパルス〜』
時速900キロという、極限の世界で精密なアクロバット飛行を繰り広げる航空自衛隊・ブルーインパルス。今年7月、大阪・関西万博でのフライトの再挑戦では、人々の心に希望と感動を与えてくれた。その３番機を操縦したのは、大阪出身の最年少パイロット、松浦翔矢さん。彼の夢でもあった万博上空でのフライト、その実現には知られざる険しい道のりがあった。
©テレビ大阪
もともと野球少年だった松浦さん。中学３年生の頃にYouTubeで見たブルーインパルスをきっかけに、「ブルーインパルスのパイロットとして、大阪の空を舞う」という夢を抱き続けてきた。その夢を実現する舞台として期待されたのが、2025年春の「大阪・関西万博」開幕日のフライト。しかし、万博初日に予定されていた展示飛行は、天候により安全が確保できず中止に。しかし、ブルーインパルスの再飛行を求める声が多く寄せられました。再飛行に向けた長い道のりが始まる。
©テレビ大阪
試練は続き、展示飛行再挑戦を目指す中での飛行中止、同型機事故による訓練停止など、予測できない壁が次々と立ちはだかりました。
©テレビ大阪
安全の確認ができるまでの間、ブルーインパルスのパイロットもすべての飛行を見合わせることになった。松浦さんはチームの仲間や家族たちと黙々と耐える日々が続く。そんな日々の中、「もう一度、空を舞う」という信念を支えたのは、チームメイトとの鋼鉄の絆、万博の空に笑顔を届けたいという強い使命感だった。
©テレビ大阪
ついに迎えた万博会場上空飛行の当日――大屋根リングはその瞬間をまちつづけた人で埋め尽くされていた。絶好のフライト日和の中、大阪での展示飛行を夢見てきた松浦さんも万博上空に舞い上がる。
©テレビ大阪
©テレビ大阪
＜番組情報＞
タイトル：「ドキュメンタリー7」
放送局：テレビ大阪
放送日時：2025年8月30日(土)午前11時〜11時30分
番組HP：https://www.tv-osaka.co.jp/documentary7/
放送後にTVerでも番組をご覧いただけます：https://tver.jp/series/sr9b4wa97m
YouTubeチャンネルでは過去の放送を配信中：
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXglZY9f1Kw3kt9JiwuO2qcXr4mKDt08P
松島基地での大阪・関西万博展示飛行訓練を特別公開！（VR機内映像）：
https://www.youtube.com/watch?v=dSHM0DhT-5c
■テレビ大阪
■大阪・関西万博 公式サイト
■大阪・関西万博 特設サイト - ITライフハック
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・来園者約200名が参加！よみうりランドで、首都直下地震を想定したリアルな避難体験
・バーガーキング秋葉原昭和通り店に登場！Red Bull Tetrisの世界観を体験できるコラボルーム
・絵本『ムーミン谷のクリスマス』をテーマにしたイベント！「ムーミン谷のクリスマス」を開催へ
・秋のモスは2つの“月見”！“裏月見”の新作「メンチカツチーズバーガー」
・様々な空間に自然に調和！薄い木目天板×ブラックフレーム
「目立たずとも私たちの生活に貢献をしている人たち」、「社会的に弱い立場の人に寄り添い、一緒に歩む人たち」。日頃のニュース取材の中で見つけたそんな人々にスポットライトを当てたドキュメンタリー番組「ドキュメンタリー７」。第30回は、「大阪・関西万博」でふるさとの空を舞うという夢に挑んだ大阪出身のブルーインパルス・最年少パイロット、松浦翔矢さん(30)とその仲間たちの120日間に迫った番組を、2025年8月30日(土)に放送した。
時速900キロという、極限の世界で精密なアクロバット飛行を繰り広げる航空自衛隊・ブルーインパルス。今年7月、大阪・関西万博でのフライトの再挑戦では、人々の心に希望と感動を与えてくれた。その３番機を操縦したのは、大阪出身の最年少パイロット、松浦翔矢さん。彼の夢でもあった万博上空でのフライト、その実現には知られざる険しい道のりがあった。
©テレビ大阪
もともと野球少年だった松浦さん。中学３年生の頃にYouTubeで見たブルーインパルスをきっかけに、「ブルーインパルスのパイロットとして、大阪の空を舞う」という夢を抱き続けてきた。その夢を実現する舞台として期待されたのが、2025年春の「大阪・関西万博」開幕日のフライト。しかし、万博初日に予定されていた展示飛行は、天候により安全が確保できず中止に。しかし、ブルーインパルスの再飛行を求める声が多く寄せられました。再飛行に向けた長い道のりが始まる。
©テレビ大阪
試練は続き、展示飛行再挑戦を目指す中での飛行中止、同型機事故による訓練停止など、予測できない壁が次々と立ちはだかりました。
©テレビ大阪
安全の確認ができるまでの間、ブルーインパルスのパイロットもすべての飛行を見合わせることになった。松浦さんはチームの仲間や家族たちと黙々と耐える日々が続く。そんな日々の中、「もう一度、空を舞う」という信念を支えたのは、チームメイトとの鋼鉄の絆、万博の空に笑顔を届けたいという強い使命感だった。
©テレビ大阪
ついに迎えた万博会場上空飛行の当日――大屋根リングはその瞬間をまちつづけた人で埋め尽くされていた。絶好のフライト日和の中、大阪での展示飛行を夢見てきた松浦さんも万博上空に舞い上がる。
©テレビ大阪
©テレビ大阪
＜番組情報＞
タイトル：「ドキュメンタリー7」
放送局：テレビ大阪
放送日時：2025年8月30日(土)午前11時〜11時30分
番組HP：https://www.tv-osaka.co.jp/documentary7/
放送後にTVerでも番組をご覧いただけます：https://tver.jp/series/sr9b4wa97m
YouTubeチャンネルでは過去の放送を配信中：
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXglZY9f1Kw3kt9JiwuO2qcXr4mKDt08P
松島基地での大阪・関西万博展示飛行訓練を特別公開！（VR機内映像）：
https://www.youtube.com/watch?v=dSHM0DhT-5c
■テレビ大阪
■大阪・関西万博 公式サイト
■大阪・関西万博 特設サイト - ITライフハック
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・来園者約200名が参加！よみうりランドで、首都直下地震を想定したリアルな避難体験
・バーガーキング秋葉原昭和通り店に登場！Red Bull Tetrisの世界観を体験できるコラボルーム
・絵本『ムーミン谷のクリスマス』をテーマにしたイベント！「ムーミン谷のクリスマス」を開催へ
・秋のモスは2つの“月見”！“裏月見”の新作「メンチカツチーズバーガー」
・様々な空間に自然に調和！薄い木目天板×ブラックフレーム